Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie

Pierwsze miejsce zajęła drużyna juniorek MKS V LO Developres - aktualny lider podkarpackiej ligu U-18, drugą lokatę wywalczyły juniorki młodsze Vegi, a trzecią Karpaty MOSiR Krosno. Na miejscu czwartym ukończył zmagania zespół juniorek Vegi, na piątym, ex-aequo: Bronowianka Kraków i juniorki młodsze Developresu.
Wyróżnienia indywidualne: Zuzanna Lepianka (juniorki MKS V LO Developres Rzeszów), Lena Dębowska (juniorki młodsze Vega SiR Stalowa Wola), Nina Pelczar (Karpaty MOSiR Krosno), Zuzann Iskra (juniorki Vega SiR Stalowa Wola), Emilia Nosek (juniorki młodsze MKS V LO Developres Rzeszów), Kalina Czak (Bronowianka Kraków).
W ceremonii zakończenia turnieju, podczas której nagrodzono druzyny i wyróżnione siatkarki uczestniczył Marcin Wołowiec - dyrektor ds. sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie.
