6 stycznia 2026

Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie

W sobotę, 3 stycznia w Rzeszowie odbywał sie Noworoczny Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek i Juniorek Młodszych, w którym do rywalizacji stanęło 6 drużyn, wśród nich dwa zespoły Vegi SiR Stalowa Wola.