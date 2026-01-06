Miesięcznik
Stalowa Wola Zaleszany 6 stycznia 2026

Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie

W sobotę, 3 stycznia w Rzeszowie odbywał sie Noworoczny Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek i Juniorek Młodszych, w którym do rywalizacji stanęło 6 drużyn, wśród nich dwa zespoły Vegi SiR Stalowa Wola.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pierwsze miejsce zajęła drużyna juniorek MKS V LO Developres - aktualny lider podkarpackiej ligu U-18, drugą lokatę wywalczyły juniorki młodsze Vegi, a trzecią Karpaty MOSiR Krosno. Na miejscu czwartym ukończył zmagania zespół juniorek Vegi, na piątym, ex-aequo: Bronowianka Kraków i juniorki młodsze Developresu.

Wyróżnienia indywidualne: Zuzanna Lepianka (juniorki MKS V LO Developres Rzeszów), Lena Dębowska (juniorki młodsze Vega SiR Stalowa Wola), Nina Pelczar (Karpaty MOSiR Krosno), Zuzann Iskra (juniorki Vega SiR Stalowa Wola), Emilia Nosek (juniorki młodsze MKS V LO Developres Rzeszów), Kalina Czak (Bronowianka Kraków).

W ceremonii zakończenia turnieju, podczas której nagrodzono druzyny i wyróżnione siatkarki uczestniczył Marcin Wołowiec - dyrektor ds. sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

