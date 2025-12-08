Vega Stalowa Wola/UKS Zaleszany po raz drugi bezlitosna dla Stali Mielec

Niedzielny mecz był jednostronnym widowiskiem. Mielczanki nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki w żadnym z trzech setów. W każdym dominacja świetnie dysponowanych siatkarek ze Stalowej Woli była wyraźna i niepodważalna.

Przed Vegą/UKS Zaleszany znacznie poważniejsze wyzwanie. Już 14 grudnia podopieczne trenerów: Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego zmierzą się u siebie z MKS V LO Developresem Rzeszów, a więc aktualnym liderem ligowej tabeli. W pierwszym pojedynku obu ekip górą była nasza drużyna, kończąc mecz w trzech krótkich setach. Liczymy, że podobnie będzie w rewanżu, do którego dojdzie hali SiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli.

VEGA STALOWA WOLA/UKS ZALESZANY – SMS STAL MIELEC 3:0 (25:8, 25:8, 25:11)

VEGA: Wiktoria Kruczek, Aleksandra Stadnik, Zuzanna Iskra, Weronika Dydak, Amelia Wargala, Wiktoria Kowalik, Katarzyna Mierzwa, Julia Cygan, Alicja Kaczyńska, Amelia Rejzerewicz, Amelia Kowalska, Aleksandra Pędrak.

W pozostałych meczach rozegranych 7 grudnia: MKS V LO Developres - Marba Sędziszów Małopolski 3:0 (25:13, 25:15, 25:12), APS Igloopol Dębica - Wisłoka Dębica 3:2 (15:25, 23:25, 26:24, 25:16, 15:13),

Tabela za podkarpackasiatkowka.pl