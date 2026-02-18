18 lutego 2026

Vega Stalowa Wola/UKS Zaleszany piąta w Białej Podlaskiej

O półfinały mistrzostw Polski w kategorii juniorek walczyły w Białej Podlaskiej siatkarki Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany. Nasza drużyna odniosła jedno zwycięstwo i zanotowała dwie porażki, i zajęła 5. miejsce. Do kolejnej fazy awansowały: PGE SMS Solna Wieliczka i MUKS Sparta Warszawa.