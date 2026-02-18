Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Fot. Vega SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany/fb)
Stalowa Wola 18 lutego 2026

Vega Stalowa Wola/UKS Zaleszany piąta w Białej Podlaskiej

O półfinały mistrzostw Polski w kategorii juniorek walczyły w Białej Podlaskiej siatkarki Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany. Nasza drużyna odniosła jedno zwycięstwo i zanotowała dwie porażki, i zajęła 5. miejsce. Do kolejnej fazy awansowały: PGE SMS Solna Wieliczka i MUKS Sparta Warszawa.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Wyniki:
I dzień: Solna Wieliczka - Vega/UKS Zaleszany 3:0 (25:11, 25:12, 25:9), Szóstka TPS Wakpol Biała-Podlaska - MKS Dargfil Tomaszów Maz. 1:3 (23:25, 20:25, 25:21, 22:25).
II dzień: Vega/UKS Zaleszany - Sparta Warszawa 0:3 (10:25, 13:25, 23:25), Dargfil - SMS Police 3:0 (25:14, 25:21, 25:11), Szóstka - SMS Police 3:1 (17:215, 25:14, 25:16, 25:15), Solna - Sparta 3:0 ()25:20, 25:17, 25:11).
III dzień: Vega/UKS Zaleszany - SMS Police 3:0 (25:21, 25:14, 25:22), Solna - Szóstka 3:0 (25:9, 25:12, 25:11), Sparta - Dargfil 3:2 (24:26, 25:15, 23:25, 25:9, 15:12).
IV dzień: Solna - Dargfil 3:0 (25:8, 25:9, 25:12), Sparta - Szóstka 3:0 (25:19, 25:22, 25:23).
MVP turnieju - Alicja Rusek (PGE SMS Solna Wieliczka),

Vega SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany występowała w składzie: Wiktoria Kruczek, Zuzanna Iskra, Weronika Dydak, Witoria Kowalik, Lena Dębowska, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Julia Cygan, Zuzanna Chudzik, Alicja Kaczyńska, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Zuzanna Drabik. Trenerzy: Marian Godawski, Mirosław Sroka.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

