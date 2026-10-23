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Stalowa Wola 23 października 2026

VEGA SiR Stalowa Wola. 25 zawodniczek w nowej drużynie seniorek

Po latach szkolenia młodych zawodniczek stalowowolskie środowisko siatkarskie doczekało się seniorskiej drużyny kobiet. VEGA SiR Stalowa Wola została zgłoszona do Podkarpackiej 1. Ligi Kobiet.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Pomysł na stworzenie w Stalowej Woli seniorskiej sekcji siatkówki żeńskiej rodził się w lokalnym środowisku siatkarskim od dłuższego czasu. W tym roku z inicjatywy Pawła Bazana i Grzegorza Mierzwy we współpracy z SiR Stalowa Wola i dzięki przychylności Prezydenta Stalowej Woli Pana Lucjusza Nadbereżnego wszedł w fazę realizacji. Drużyna seniorska siatkówki kobiet VEGA SiR Stalowa Wola zgłoszona została do Podkarpackiej 1 ligi kobiet.

Kolejny etap dla stalowowolskich siatkarek

W Stalowej Woli od lat działa sekcja Vega, która szkoli zawodniczki w kategoriach młodzieżowych. Drużyna seniorska ma dać siatkarkom kończącym wiek młodzieżowca możliwość dalszej gry i rozwoju w rodzinnym mieście.

Odzew na nabór przerósł oczekiwania. Chęć gry zgłosiło ponad 30 kobiet ze Stalowej Woli i okolic, w wieku od 18 do 44 lat. W skład zespołu weszło 25 zawodniczek.

Pierwszy sezon to dla drużyny czas ligowej rywalizacji, zgrywania się i zdobywania doświadczenia. Przed zespołem nowe wyzwania, a przed zawodniczkami — możliwość wspólnego budowania seniorskiej siatkówki w Stalowej Woli.

Poznajcie zawodniczki VEGA SiR

Drużynę tworzą: Anna Czerwonka Gałuszkiewicz, Kamila Brodziak, Katarzyna Hanejko, Marzena Dolak-Patkiewicz, Magdalena Pasztaleniec-Czerwińska, Anna Bednarz, Emilia Rębacz, Weronika Majewska, Agnieszka Fietko, Agnieszka Burdzy, Edyta Lasek, Aleksandra Bazan, Magdalena Janik, Agnieszka Grabowska-Sowa, Katarzyna Saja, Izabela Bis, Aleksandra Gębala, Ewelina Sulich-Sądej, Agata Guściora, Anna Kania, Katarzyna Czudak, Natalia Strzempa, Klaudia Kolano, Justyna Litwińska i Zuzanna Iskra.

Zespół prowadzą Paweł Bazan i Grzegorz Mierzwa.

Więcej informacji o drużynie, jej meczach i wynikach znajdziecie na profilach VEGA w mediach społecznościowych: na Facebooku i na Instagramie.

W sobotę gramy u siebie

Przed drużyną pierwszy mecz w Stalowej Woli. W sobotę, 24 października, o godz. 18 w sali SiR zmierzy się z Wisłoką Dębica. Wstęp jest wolny.

Ligowy debiut już za nimi

Siatkarki VEGA SiR rozpoczęły sezon od wyjazdowego zwycięstwa. 10 października pokonały UKS MOSiR Jasło 3:2. O wygranej zdecydował tie-break, w którym stalowowolanki zwyciężyły 15:10.

Partnerzy wspierający drużynę

W rozgrywkach VEGA SiR wspierają: Miasto Stalowa Wola, HSW S.A. Stalowa Wola, MET-BUD Lesław Kwitkowski, REMET S.A. Stalowa Wola, TECH-EKSPERT POŁUDNIE, JKprojekt Jerzy Konopka, F.H.U. CHAMPION Paweł Kania oraz KONZBUD Zakład Usług Budowlanych.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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