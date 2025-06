Vega SiR Stalowa Wola i UKS Zaleszany zagrają w katowickim Spodku

W tej największej i najważniejszej w roku siatkarskiej imprezie przeznaczonej dla dzieci do lat 13, wystąpią aż trzy nasze drużyny! W kategorii „trójek” dwa zespoły CES Vega MOSiR Stalowa Wola, a w kategorii „czwórek” UKS Zaleszany.

To, że zobaczymy najmłodsze zawodniczki Vegi w tak prestiżowym turnieju, zakończeniem wielkim nie jest. W tym sezonie podopieczne trenera Edwarda Sroki od pierwszego etapu Kinder Joy of Moving spisywały się rewelacyjnie. Potwierdziły do w finale wojewódzkim, który rozegrano w hali Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie. Do finału ogólnopolskiego awansowały zespoły z miejsc 1-3 z każdej kategorii.

W kategorii „trójki” pierwszy zespół Vegi w składzie: Hanna Stróż, Hanna Cebula, Małgorzata Szmyd, Marysia Źródłowska, natomiast Vega II, w składzie: Natalia Sudoł, Lidia Pazik, Amelia Szoja, Weronika Partyka, zajęła miejsce trzecie.

W „czwórkach” miejsce trzecie i awans uzyskał zaprzyjaźniony z Vegą i od lat współpracujący z nią Uczniowski Klub Sportowy Zaleszany, w składzie: Blanka Winiarska, Milena Latawiec, Weronika Drozd, Weronika Źródłowska i Lena Wawrzaszek - podopieczne trenera Mariana Godawskiego.

Zdjęcia CES Vega SiR Stalowa Wola