Vega SiR Stalowa Wola awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Polski

Gospodynie okazały się bezapelacyjnie najlepsze. W trzech meczach Veganki odniosły komplet zwycięstw, tracąc zaledwie jednego seta. Najtrudniejszą przeprawą było inauguracyjne starcie z zespołem z Żor – jak się później okazało, mecz dwóch najmocniejszych ekip turnieju. Podkarpacka drużyna wygrała 3:1, ale końcówka czwartego seta dostarczyła sporych emocji. Rywalki były o krok od doprowadzenia do tie-breaka, jednak stalowowolanki zachowały zimną krew i zamknęły partię wynikiem 26:24.

W kolejnych spotkaniach nasza drużyna nie miała już problemów z narzuceniem swojego stylu gry. Zarówno mecz z Pomorzanami, jak i niedzielne starcie z Watahą zakończyła pewnymi zwycięstwami 3:0. Także Sari Żary wygrywał mecze numer dwa i trzy do zera.

Wyniki turnieju 1/8 finału

Piątek

Vega SiR Stalowa Wola – Sari Żory 3:1 (25:21, 25:20, 19:25, 26:24)

Pomorzanie-Pogodno Szczecin – Wataha Lubin 0:3 (19:25, 19:25, 22:25)

Sobota

Sari Żory – Wataha Lubin 3:0 (25:20, 25:19, 25:20)

Vega SiR Stalowa Wola – Pomorzanie-Pogodno Szczecin 3:0 (25:16, 25:23, 25:19)

Niedziela

Pomorzanie-Pogodno Szczecin – Sari Żory 0:3 (9:25, 18:25, 13:25)

Wataha Lubin – Vega SiR Stalowa Wola 0:3 (15:25, 17:25, 19:25)

Po zakończeniu ostatniego meczu odbyła się ceremonia nagrodzenia najlepszych drużyn i najlepszych zawodniczek. Wyróżnienia otrzymały:

Amelia Rejzerowicz (Vega)

Julia Murach (Sari)

Nikola Szafrańska (Pomorzanie)

Hanna Hadalska (Wataha)

Zwycięstwo w turnieju oznacza awans Vegi do ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Wkrótce nasz zespół pozna miejsce kolejnego etapu i rywalki w walce o półfinał krajowego czempionatu.

Vega SiR Stalowa Wola występowała w składzie: Maja Węglińska, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Karolina Staniszewska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Laura Krawiec (libero), Lena Dębowska (libero).

Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.