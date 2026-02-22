Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 22 lutego 2026

Vega SiR Stalowa Wola awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Polski

Od piątku do niedzieli hala Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli była areną zmagań 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. O awans do najlepszej ósemki kraju rywalizowały cztery zespoły: Vega SiR Stalowa Wola, Sari Żory, Pomorzanie-Pogodno Szczecin oraz Wataha Lubin.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Gospodynie okazały się bezapelacyjnie najlepsze. W trzech meczach Veganki odniosły komplet zwycięstw, tracąc zaledwie jednego seta. Najtrudniejszą przeprawą było inauguracyjne starcie z zespołem z Żor – jak się później okazało, mecz dwóch najmocniejszych ekip turnieju. Podkarpacka drużyna wygrała 3:1, ale końcówka czwartego seta dostarczyła sporych emocji. Rywalki były o krok od doprowadzenia do tie-breaka, jednak stalowowolanki zachowały zimną krew i zamknęły partię wynikiem 26:24.
W kolejnych spotkaniach nasza drużyna nie miała już problemów z narzuceniem swojego stylu gry. Zarówno mecz z Pomorzanami, jak i niedzielne starcie z Watahą zakończyła pewnymi zwycięstwami 3:0. Także Sari Żary wygrywał mecze numer dwa i trzy do zera.
Wyniki turnieju 1/8 finału

Piątek
Vega SiR Stalowa Wola – Sari Żory 3:1 (25:21, 25:20, 19:25, 26:24)
Pomorzanie-Pogodno Szczecin – Wataha Lubin 0:3 (19:25, 19:25, 22:25)

Sobota
Sari Żory – Wataha Lubin 3:0 (25:20, 25:19, 25:20)
Vega SiR Stalowa Wola – Pomorzanie-Pogodno Szczecin 3:0 (25:16, 25:23, 25:19)

Niedziela
Pomorzanie-Pogodno Szczecin – Sari Żory 0:3 (9:25, 18:25, 13:25)
Wataha Lubin – Vega SiR Stalowa Wola 0:3 (15:25, 17:25, 19:25)

Po zakończeniu ostatniego meczu odbyła się ceremonia nagrodzenia najlepszych drużyn i najlepszych zawodniczek. Wyróżnienia otrzymały:
Amelia Rejzerowicz (Vega)
Julia Murach (Sari)
Nikola Szafrańska (Pomorzanie)
Hanna Hadalska (Wataha)

Zwycięstwo w turnieju oznacza awans Vegi do ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Wkrótce nasz zespół pozna miejsce kolejnego etapu i rywalki w walce o półfinał krajowego czempionatu.

Vega SiR Stalowa Wola występowała w składzie: Maja Węglińska, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Karolina Staniszewska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Laura Krawiec (libero), Lena Dębowska (libero).
Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Porażka koszykarzy Stali w Rybniku
Stalowa Wola
Porażka koszykarzy Stali w Rybniku
Zwycięski finisz „Stalówki” w sparingu z Chełmianką
Stalowa Wola
Zwycięski finisz „Stalówki” w sparingu z Chełmianką
Sparing z nutą wspomnień. Stal zmierzy się z Chełmianką
Stalowa Wola
Sparing z nutą wspomnień. Stal zmierzy się z Chełmianką
Juniorki młodsze Vegi rozpoczynają walkę o ćwierćfinał mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Juniorki młodsze Vegi rozpoczynają walkę o ćwierćfinał mistrzostw Polski
Oliwia Rzeszutko druga w Łęcznej
Stalowa Wola
Oliwia Rzeszutko druga w Łęcznej
Rezerwy Startu po raz drugi bez szans w starciu ze Stalą
Stalowa Wola
Rezerwy Startu po raz drugi bez szans w starciu ze Stalą
Kadet gonił, lecz nie dogonił
Stalowa Wola
Kadet gonił, lecz nie dogonił
Inauguracja wiosny odwołana. „Stalówka” nie pojedzie do Kalisza
Stalowa Wola
Inauguracja wiosny odwołana. „Stalówka” nie pojedzie do Kalisza
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu