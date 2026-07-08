V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu zakończone!

Turniej rozegrano w trzech kategoriach: Open A – 8 par, Open B – 13 par, Mikst – 16 par.

Łącznie w zawodach wystąpiło 37 par, co potwierdza rosnącą popularność padla na Podkarpaciu.

Wyniki

Open A

Michał Korolkiewicz / Michał Woźniak Tomasz Górkier / Bartosz Borowiecki Dawid Laskus / Kamil Grzybowski

Open B

Tomasz Górkier / Bartosz Borowiecki Kamil Wiech / Mateusz Masłowski Angelika Bryła / Konrad Czernecki

Mikst

Angelika Bryła / Konrad Czernecki Kamil Grzybowski / Ewa Gaj Eliza Konicka / Patryk Konicki

Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom, sponsorom, partnerom, patronom medialnym, sędziom, wolontariuszom oraz kibicom za stworzenie wyjątkowej atmosfery i wspólne budowanie społeczności padlowej na Podkarpaciu.

V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia po raz kolejny pokazały, że padel dynamicznie rozwija się w regionie i przyciąga zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą dyscypliną.