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Stalowa Wola 8 lipca 2026

V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu zakończone!

W dniach 4–5 lipca 2026 r. w klubie Carthagowola odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu w randze PZP Bronze. Przez dwa dni na kortach rywalizowali zawodnicy z różnych regionów Polski, dostarczając kibicom wielu sportowych emocji i meczów na wysokim poziomie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Turniej rozegrano w trzech kategoriach: Open A – 8 par, Open B – 13 par, Mikst – 16 par.

Łącznie w zawodach wystąpiło 37 par, co potwierdza rosnącą popularność padla na Podkarpaciu.

Wyniki

Open A

  1. Michał Korolkiewicz / Michał Woźniak

  2. Tomasz Górkier / Bartosz Borowiecki

  3. Dawid Laskus / Kamil Grzybowski

Open B

  1. Tomasz Górkier / Bartosz Borowiecki

  2. Kamil Wiech / Mateusz Masłowski

  3. Angelika Bryła / Konrad Czernecki

Mikst

  1. Angelika Bryła / Konrad Czernecki

  2. Kamil Grzybowski / Ewa Gaj

  3. Eliza Konicka / Patryk Konicki

Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom, sponsorom, partnerom, patronom medialnym, sędziom, wolontariuszom oraz kibicom za stworzenie wyjątkowej atmosfery i wspólne budowanie społeczności padlowej na Podkarpaciu.

V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia po raz kolejny pokazały, że padel dynamicznie rozwija się w regionie i przyciąga zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą dyscypliną.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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