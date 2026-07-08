V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu zakończone!

Turniej rozegrano w trzech kategoriach: Open A – 8 par, Open B – 13 par, Mikst – 16 par.
Łącznie w zawodach wystąpiło 37 par, co potwierdza rosnącą popularność padla na Podkarpaciu.
Wyniki
Open A
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Michał Korolkiewicz / Michał Woźniak
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Tomasz Górkier / Bartosz Borowiecki
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Dawid Laskus / Kamil Grzybowski
Open B
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Tomasz Górkier / Bartosz Borowiecki
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Kamil Wiech / Mateusz Masłowski
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Angelika Bryła / Konrad Czernecki
Mikst
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Angelika Bryła / Konrad Czernecki
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Kamil Grzybowski / Ewa Gaj
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Eliza Konicka / Patryk Konicki
Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom, sponsorom, partnerom, patronom medialnym, sędziom, wolontariuszom oraz kibicom za stworzenie wyjątkowej atmosfery i wspólne budowanie społeczności padlowej na Podkarpaciu.
V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia po raz kolejny pokazały, że padel dynamicznie rozwija się w regionie i przyciąga zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą dyscypliną.
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