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Stalowa Wola Zaleszany 1 lipca 2026

V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu już w ten weekend w Turbi

W dniach 4-5 lipca w Klubie Padla Carthagowola w Turbi odbędą się V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu (PZP Bronze).

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W turnieju zaplanowano udział 36 par zawodników – po 12 par w każdej z trzech kategorii: Open A, Open B i Mikst. Łącznie na kortach rywalizować będzie około 72 uczestników z różnych regionów Polski.

Turniej rozegrany zostanie na obiekcie Carthagowola przy ul. Akacjowej 1 w Turbi. Organizatorem wydarzenia są Klub Padla Carthagowola oraz partnerzy wydarzenia. Początek wydarzenia o godzinie 9.

Celem turnieju jest promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i oczywiście popularyzacja padla - dyscypliny sportu dostępnej dla osób w każdym wieku.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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