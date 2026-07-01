V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu już w ten weekend w Turbi

W turnieju zaplanowano udział 36 par zawodników – po 12 par w każdej z trzech kategorii: Open A, Open B i Mikst. Łącznie na kortach rywalizować będzie około 72 uczestników z różnych regionów Polski.

Turniej rozegrany zostanie na obiekcie Carthagowola przy ul. Akacjowej 1 w Turbi. Organizatorem wydarzenia są Klub Padla Carthagowola oraz partnerzy wydarzenia. Początek wydarzenia o godzinie 9.

Celem turnieju jest promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i oczywiście popularyzacja padla - dyscypliny sportu dostępnej dla osób w każdym wieku.