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wsa
Fot. https://podkarpacka.policja.gov.pl
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17 lipca 2026

Uważaj przy rezerwacji wakacyjnego noclegu

Sezon urlopowy to czas, kiedy rośnie liczba oszustw związanych z rezerwacją noclegów. Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, aby przed wpłatą zaliczki dokładnie sprawdzić ofertę.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Przestępcy publikują w internecie atrakcyjne ogłoszenia wynajmu apartamentów, domków czy pokoi, które w rzeczywistości nie istnieją lub nie należą do nich. Kuszą niską ceną i pięknymi zdjęciami, często skopiowanymi z innych stron internetowych. Gdy otrzymają zaliczkę, kontakt z rzekomym właścicielem urywa się.

Policja zwraca uwagę, że sygnałem ostrzegawczym powinna być wyjątkowo niska cena, presja na natychmiastową wpłatę pieniędzy czy prośba o przelew na prywatne lub zagraniczne konto.

Przed dokonaniem rezerwacji warto sprawdzić adres obiektu w Mapach Google, poszukać opinii o miejscu i właścicielu oraz zweryfikować, czy zdjęcia z ogłoszenia nie zostały skopiowane z innych stron. Dobrym rozwiązaniem jest także korzystanie ze sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych, które zapewniają ochronę klienta.

Jeśli mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa, należy jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody - zrzuty ekranu ogłoszenia, korespondencję i potwierdzenia przelewów. Następnie trzeba niezwłocznie skontaktować się z bankiem oraz zgłosić sprawę na Policję.

Apel przygotował Wydział do walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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