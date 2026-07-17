Uważaj przy rezerwacji wakacyjnego noclegu

Przestępcy publikują w internecie atrakcyjne ogłoszenia wynajmu apartamentów, domków czy pokoi, które w rzeczywistości nie istnieją lub nie należą do nich. Kuszą niską ceną i pięknymi zdjęciami, często skopiowanymi z innych stron internetowych. Gdy otrzymają zaliczkę, kontakt z rzekomym właścicielem urywa się.

Policja zwraca uwagę, że sygnałem ostrzegawczym powinna być wyjątkowo niska cena, presja na natychmiastową wpłatę pieniędzy czy prośba o przelew na prywatne lub zagraniczne konto.

Przed dokonaniem rezerwacji warto sprawdzić adres obiektu w Mapach Google, poszukać opinii o miejscu i właścicielu oraz zweryfikować, czy zdjęcia z ogłoszenia nie zostały skopiowane z innych stron. Dobrym rozwiązaniem jest także korzystanie ze sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych, które zapewniają ochronę klienta.

Jeśli mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa, należy jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody - zrzuty ekranu ogłoszenia, korespondencję i potwierdzenia przelewów. Następnie trzeba niezwłocznie skontaktować się z bankiem oraz zgłosić sprawę na Policję.

Apel przygotował Wydział do walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.