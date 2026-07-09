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9 lipca 2026

Uwaga na nowe oszustwo podczas rezerwacji wakacji

Policja ostrzega przed nową metodą wyłudzania pieniędzy, której ofiarami padają osoby planujące urlop lub przebywające na wakacjach. Cyberprzestępcy wykorzystują dane przejęte podczas ataku na zewnętrzny system obsługujący rezerwacje w wielu hotelach i obiektach noclegowych.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jak działa oszustwo?

Oszuści wysyłają do klientów wiadomości e-mail lub SMS, które do złudzenia przypominają oficjalną korespondencję z hotelu. Informują w nich o rzekomym problemie z rezerwacją i wzywają do natychmiastowego uregulowania płatności, aby uniknąć jej anulowania.

W wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywej strony płatności. Przelane w ten sposób pieniądze trafiają bezpośrednio na konto przestępców.

Policja zwraca również uwagę na inny sposób działania oszustów. W internecie pojawiają się fałszywe oferty noclegów, często w atrakcyjnych cenach, a nawet podrobione profile istniejących hoteli. Turyści opłacają pobyt, jednak po przyjeździe okazuje się, że rezerwacja nigdy nie istniała.

Jak się chronić?

Policjanci radzą, aby:

  • nie klikać w linki przesłane w wiadomościach e-mail lub SMS z prośbą o dopłatę do rezerwacji,
  • w razie wątpliwości skontaktować się z hotelem, korzystając z numeru telefonu lub adresu ze strony internetowej obiektu,
  • każdą niespodziewaną prośbę o ponowną płatność traktować z dużą ostrożnością i zawsze ją zweryfikować.

Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą oszustwa?

Jeżeli doszło do wyłudzenia pieniędzy, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i spróbować zablokować transakcję. Warto także zachować całą korespondencję, potwierdzenia przelewów oraz zrzuty ekranu, a następnie zgłosić sprawę na Policję.

Ostrzeżenie opublikował Wydział do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie wakacyjnym.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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