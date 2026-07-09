Uwaga na nowe oszustwo podczas rezerwacji wakacji

Jak działa oszustwo?

Oszuści wysyłają do klientów wiadomości e-mail lub SMS, które do złudzenia przypominają oficjalną korespondencję z hotelu. Informują w nich o rzekomym problemie z rezerwacją i wzywają do natychmiastowego uregulowania płatności, aby uniknąć jej anulowania.

W wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywej strony płatności. Przelane w ten sposób pieniądze trafiają bezpośrednio na konto przestępców.

Policja zwraca również uwagę na inny sposób działania oszustów. W internecie pojawiają się fałszywe oferty noclegów, często w atrakcyjnych cenach, a nawet podrobione profile istniejących hoteli. Turyści opłacają pobyt, jednak po przyjeździe okazuje się, że rezerwacja nigdy nie istniała.

Jak się chronić?

Policjanci radzą, aby:

nie klikać w linki przesłane w wiadomościach e-mail lub SMS z prośbą o dopłatę do rezerwacji,

w razie wątpliwości skontaktować się z hotelem, korzystając z numeru telefonu lub adresu ze strony internetowej obiektu,

każdą niespodziewaną prośbę o ponowną płatność traktować z dużą ostrożnością i zawsze ją zweryfikować.

Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą oszustwa?

Jeżeli doszło do wyłudzenia pieniędzy, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i spróbować zablokować transakcję. Warto także zachować całą korespondencję, potwierdzenia przelewów oraz zrzuty ekranu, a następnie zgłosić sprawę na Policję.

Ostrzeżenie opublikował Wydział do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie wakacyjnym.