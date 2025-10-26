Uwaga! Ćwiczenia wojskowe i zakaz wstępu na poligony

Jak podkreśla komendant ośrodka, mjr Piotr Pitera, ćwiczenia będą odbywać się również w dni wolne i świąteczne, dlatego apeluje do mieszkańców i osób przejeżdżających w pobliżu poligonu o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren ośrodka.

- W przeszłości zdarzały się tragiczne wypadki spowodowane lekkomyślnością i brakiem rozwagi - przypomina komendant. - Niestety, ofiarami takich zdarzeń były często osoby cywilne, w tym dzieci i młodzież.

Na terenach graniczących z poligonem ustawione są tablice ostrzegawcze, maszty z kulami oraz szlabany zamykające wjazd na drogi poligonowe. Pomimo to, w poprzednich latach część osób ignorowała te oznaczenia, co kończyło się dramatycznie.

Dowództwo ośrodka ostrzega, że teren poligonu jest cały czas patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby łamiące zakaz wstępu mogą zostać ukarane - także finansowo.

Wszystkich mieszkańców regionu prosi się o zachowanie ostrożności i przekazanie informacji dzieciom oraz młodzieży, by nie zbliżały się do rejonów objętych ćwiczeniami.