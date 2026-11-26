W związku z realizacją przedmiotowych prac, zamknięty zostanie odcinek ulicy Leśnej w rejonie skrzyżowania z ulicą Staszica. Na czas prowadzenia robót obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.

Dla kierowców wyznaczono trasę dojazdu do sklepu Lidl i restauracji McDonald’s – kolor niebieski na mapie poglądowej.

Natomiast odcinek wyłączony z ruchu oznaczono kolorem czerwonym.

Pracownicy MZK zwracają się do kierowców z prośbą o uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży, stosowanie się do oznakowania oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.