Utrudnienia w Nisku. Zamkną odcinki kilku ulic

Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać 11 września. Utrudnienia są związane z inwestycją dotyczącą zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Targowej i części ul. 8 Marca.

W pierwszym etapie prac zaplanowano następujące zmiany:

ul. Kwiatkowskiego – zamknięcie odcinka od 11 do 25 września,

ul. Targowa – zamknięcie odcinka od 26 września do 11 października,

Plac Targowy – prace od 19 października do 27 listopada.

Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie i liczyć się z utrudnieniami w rejonie prowadzonych robót.

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu prac.

Szczegółowe zasady ruchu, zmiany w oznakowaniu pionowym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko.