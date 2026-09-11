Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Nisko 11 września 2026

Utrudnienia w Nisku. Zamkną odcinki kilku ulic

Mieszkańców Niska czekają czasowe utrudnienia w ruchu. W związku z pracami związanymi z zagospodarowaniem wód opadowych zostaną zamknięte odcinki kilku ulic.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać 11 września. Utrudnienia są związane z inwestycją dotyczącą zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Targowej i części ul. 8 Marca.

W pierwszym etapie prac zaplanowano następujące zmiany:

  • ul. Kwiatkowskiego – zamknięcie odcinka od 11 do 25 września,
  • ul. Targowa – zamknięcie odcinka od 26 września do 11 października,
  • Plac Targowy – prace od 19 października do 27 listopada.

Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie i liczyć się z utrudnieniami w rejonie prowadzonych robót.

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu prac.

Szczegółowe zasady ruchu, zmiany w oznakowaniu pionowym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Znów ruszają „Niedzielne wycieczki po Stalowej Woli”. Wrzesień i październik pełne historii
Stalowa Wola
Znów ruszają „Niedzielne wycieczki po Stalowej Woli”. Wrzesień i październik pełne historii
Będą rozmawiać o schizofrenii. Szpital zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie
Stalowa Wola
Będą rozmawiać o schizofrenii. Szpital zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie
Tłumy na premierze ciężkiego „bewupa”
Tłumy na premierze ciężkiego „bewupa”
Remont Żytniej coraz bliżej. Miasto wyda ponad 458 tys. zł
Stalowa Wola
Remont Żytniej coraz bliżej. Miasto wyda ponad 458 tys. zł
Poradnia psychologiczna dla dzieci w Nisku zostanie przebudowana. Jest umowa
Nisko
Poradnia psychologiczna dla dzieci w Nisku zostanie przebudowana. Jest umowa
Jechał 153 km/h przy ograniczeniu do 90. Dostał 4000 zł mandatu
Harasiuki
Jechał 153 km/h przy ograniczeniu do 90. Dostał 4000 zł mandatu
W sobotę Miejska Potańcówka w Nisku
Nisko
W sobotę Miejska Potańcówka w Nisku
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu