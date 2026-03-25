Utrudnienia na ul. Parkingowej w Stalowej Woli. Ruszyła rozbudowa drogi

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta, na okres około dwóch tygodni zamknięty zostanie odcinek drogi od budynku mieszkalnego nr 4 do skrzyżowania z ulicą Płk. S. Dąbka.

Mimo wprowadzonych ograniczeń zapewniony zostanie dojazd do garaży zlokalizowanych przy ulicy Parkingowej. W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi zmieniona zostanie również organizacja ruchu na pobliskich ulicach. Na czas trwania prac ulica Płk. S. Dąbka będzie funkcjonować jako droga dwukierunkowa, co ma ułatwić poruszanie się w rejonie objętym inwestycją.

Dla ułatwienia orientacji przygotowano mapę poglądową, na której zaznaczono aktualny stan przejezdności dróg. Odcinki dostępne dla ruchu oznaczono kolorem zielonym, natomiast fragmenty wyłączone z użytkowania - kolorem czerwonym.

Władze apelują do mieszkańców o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.