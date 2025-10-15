Miesięcznik
Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 872 między Przyszowem a Niskiem

Od 15 października kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku drogi wojewódzkiej nr 872 między Przyszowem a Niskiem. Wszystko przez rozpoczęcie prac w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku - etap II”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, modernizację infrastruktury technicznej oraz urządzeń towarzyszących. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na czas prac odcinek między Przyszowem a Niskiem będzie zamknięty dla ruchu. Objazd poprowadzono przez Stalową Wolę, a trasa została oznaczona kolorem niebieskim na mapie organizacji ruchu. Fragment drogi objęty inwestycją oznaczono kolorem czerwonym.

Tymczasowa organizacja ruchu, zatwierdzona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, będzie obowiązywać do odwołania.

Drogi użytkowników prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania tymczasowego i cierpliwość. Choć utrudnienia mogą być uciążliwe, inwestycja w przyszłości znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania na tym odcinku.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

