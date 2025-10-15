Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 872 między Przyszowem a Niskiem

W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, modernizację infrastruktury technicznej oraz urządzeń towarzyszących. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na czas prac odcinek między Przyszowem a Niskiem będzie zamknięty dla ruchu. Objazd poprowadzono przez Stalową Wolę, a trasa została oznaczona kolorem niebieskim na mapie organizacji ruchu. Fragment drogi objęty inwestycją oznaczono kolorem czerwonym.

Tymczasowa organizacja ruchu, zatwierdzona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, będzie obowiązywać do odwołania.

Drogi użytkowników prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania tymczasowego i cierpliwość. Choć utrudnienia mogą być uciążliwe, inwestycja w przyszłości znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania na tym odcinku.