Utrudnienia, ale i korzyści. Trwa przebudowa Al. Jana Pawła II i ul. Osiedlowej

Prace zostały podzielone na 20 etapów, by jak najmniej utrudniać ruch. W jednym czasie zamknięte są najwyżej dwa odcinki drogi – wszystko po to, by mieszkańcy mogli w miarę możliwości normalnie funkcjonować.

– To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w tej części miasta. Przebudowujemy nie tylko drogę, ale całą przestrzeń – od infrastruktury podziemnej po estetykę i funkcjonalność na powierzchni. To inwestycja, która zmieni codzienność tysięcy mieszkańców – mówi prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Co dzieje się na miejscu? Najpierw wykonywana jest kompleksowa wymiana wszystkich instalacji podziemnych: wodociągów, kanalizacji i sieci grzewczej. Choć tych prac nie widać gołym okiem, to one są kluczowe – zapewnią bezawaryjne działanie przez długie lata.

Po zakończeniu robót pod ziemią, ruszają zmiany na powierzchni: nowe, uporządkowane miejsca parkingowe, energooszczędne oświetlenie LED, nowa nawierzchnia i dużo zieleni. Wzdłuż drogi pojawią się drzewa i krzewy, które poprawią wygląd okolicy i wpłyną pozytywnie na środowisko.

Cała przebudowa obejmuje odcinek o długości 1434 metrów. To spore wyzwanie dla wykonawców i mieszkańców, ale władze miasta zapewniają, że końcowy efekt będzie wart obecnych utrudnień.