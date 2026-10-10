Urządzenia na wypadek zadławienia trafiły do placówek w Nisku

Gmina Nisko zakupiła łącznie 16 zestawów. LifeVac to urządzenie wykorzystujące podciśnienie do usunięcia ciała obcego blokującego drogi oddechowe poszkodowanej osoby.

Decyzję o zakupie sprzętu samorząd tłumaczy przypadkami zadławień, szczególnie wśród najmłodszych. Urządzenia mają znajdować się w miejscach, z których na co dzień korzystają dzieci, dorośli i seniorzy.

Zestawy trafiły do przedszkoli na terenie gminy i miasta Nisko, Placówek Wsparcia Dziennego - Świetlic Środowiskowo-Profilaktycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, Centrum Edukacji Multimedialnej, Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz Dziennego Domu Pomocy dla Seniora.

Dla osób, które mogą mieć do czynienia z urządzeniem, zorganizowano również spotkanie instruktażowe dotyczące prawidłowego użycia zestawu LifeVac. Odbyło się ono w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku.

Zakup wszystkich 16 zestawów został sfinansowany z budżetu Gminy Nisko.