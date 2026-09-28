Urząd w Nisku będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach inwestycji przebudowane zostaną łazienki na trzech kondygnacjach urzędu. Pomieszczenia mają zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również wymianę drzwi wewnętrznych na drugim piętrze budynku.

Na realizację zadania Nisko otrzymało 155 877 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie przyznano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Projekt realizowany będzie pod nazwą „Przebudowa elementów infrastruktury budynku Urzędu Gminy i Miasta Nisko”.

Źródło: UGiM Nisko