W ramach prac ocieplono zewnętrzne ściany i strop budynku, zmodernizowano wentylację, centralne ogrzewanie oraz instalację ciepłej wody użytkowej. Na dachu pojawiła się instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii. Zamontowano również rolety i stację ładowania pojazdów.

Nie zapomniano także o osobach z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji wykonano prace, które mają ułatwić im dostęp do budynku i korzystanie z jego infrastruktury.

Dzięki przeprowadzonym zmianom urząd ma zużywać mniej energii cieplnej, a większa część zapotrzebowania na energię będzie mogła być pokrywana z odnawialnych źródeł. Modernizacja ma służyć zarówno pracownikom urzędu, jak i mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz wszystkim osobom odwiedzającym gminę.

Wykonawcą inwestycji była firma BKB Sp. z o.o. z Krzeszowa. Końcowy odbiór prac przeprowadzono 23 listopada 2026 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 2 mln 516 tys. 975,51 zł, z czego 1 mln 302 tys. 250,75 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021–2027.