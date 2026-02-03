Miesięcznik
Stalowa Wola 3 lutego 2026

Uroczystości z okazji 86. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Stanisław Sobieraj zapraszają mieszkańców do udziału w obchodach 86. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczną się w niedzielę, 8 lutego, o godzinie 12 mszą świętą w intencji Sybiraków w Bazylice Konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Liturgię uświetni udział Chóru Konkatedralnego Parafii Matki Bożej Królowej Polski oraz Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej Stowarzyszenia „Stowart”.

Po zakończeniu mszy, około godziny 13:15, planowane jest złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy Pomniku Pamięci Matki Sybiraczki, znajdującym się na placu kościelnym przy bazylice.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Stalowowolski. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli senator RP Janina Sagatowska oraz poseł na Sejm RP Rafał Weber.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

