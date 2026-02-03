Uroczystości z okazji 86. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir

Uroczystości rozpoczną się w niedzielę, 8 lutego, o godzinie 12 mszą świętą w intencji Sybiraków w Bazylice Konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Liturgię uświetni udział Chóru Konkatedralnego Parafii Matki Bożej Królowej Polski oraz Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej Stowarzyszenia „Stowart”.

Po zakończeniu mszy, około godziny 13:15, planowane jest złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy Pomniku Pamięci Matki Sybiraczki, znajdującym się na placu kościelnym przy bazylice.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Stalowowolski. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli senator RP Janina Sagatowska oraz poseł na Sejm RP Rafał Weber.