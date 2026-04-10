Tablica na Urzędzie Miasta upamiętnia Henryka Kucę, w latach 30. pracownika magistratu w Rozwadowie, a potem sekretarza Urzędu Gminy w Charzewicach. Uczestniczył w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Do sowieckiej niewoli dostał się w Tarnopolu. Zamordowany przez NKWD w Katyniu w 1940 .

Obelisk przy stalowowolskiej konkatedrze upamiętnia natomiast Matki-Sybiraczki wywiezione na nieludzką ziemię z dziećmi w kolejnych deportacjach.

Katyń i Smoleńsk

Przy ołtarzu w kościele św. Floriana stanęły dwa poczty sztandarowe: 18. Pułku Saperów z Niska, Rady Miejskiej Stalowej Woli oraz proporzec 5. Drużyny Harcerskiej Wahpeton.

– Gromadzimy się dziś, aby uczcić pamięć tych, którzy polegli w bestialskim. Gromadzimy się w kolejną rocznice mordu katyńskiego, ale też ogarniamy modlitwą tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, lecąc do Katynia na obchody kolejnej rocznicy tej sowieckiej zbrodni – mówił na rozpoczęcie mszy św. ksiądz celebrans.

Prawdy nie dało się zakłamać

W kazaniu brat Kazimierz przypomniał, że wśród ofiar Zbrodni Katyńskiej byli również księża kapelani Wojska Polskiego, towarzyszący żołnierzom w ich odpowiedzialnej służbie dla Ojczyzny. Że ci, co ich pojmali, złamali wszelkie zasady, bo użyli broni wobec bezbronnych.

– Przez lata prawda o Katyniu, o zamordowanych oficerach, o ludziach, którzy pełnili zaszczytne funkcje w niepodległej Rzeczpospolitej, była zakłamana. Gdzieś byli, gdzieś przepadli, nie ma ich, nie można szukać prawdy, nie można szukać grobów. Ale prawdy o tej straszliwej zbrodni nie dało się zakłamać – mówił brat Kazimierz.

Dodał, że dziś cieszymy się, że nasza ojczyzna zmartwychwstała prawdziwie, że wciąż ma synów i córki, tych, którzy chcą bronić to, co jest najcenniejsze: Bóg-Honor-Ojczyzna, bronić naszej niepodległości.

Nadzieja, ból, radość, wstyd, duma, smutek

– Dzisiaj, pełni nadziei wspominamy pomordowanych, pełni bólu wspominamy również tych, którzy byli sprawcami tej zbrodni. Pełni radości i dumy wspominamy też dziś tych, którzy mimo różnych przeciwności głosili prawdę o Zbrodni Katyńskiej. Ze wstydem wspominamy tych, którzy tej prawdy zabraniali głosić. Mówimy z dumą o tych, którzy dzisiaj budują naszą ojczyznę. Ze smutkiem mówimy o tych, którym wartości ojczyste są obce –powiedział brat Kazimierz.

Po mszy świętej, jej uczestnicy udali się pod tablicę na Urzędzie Miasta poświęconą Henrykowi Kucy, gdzie złożono wieńce, a następnie zrobili to przy obelisku Matki-Sybiraczki przy stalowowolskiej konkatedrze.

Park Miejski i Cmentarz Komunalny

Popołudniowa część uroczystości rozpocznie się o godz. 18.00 w Parku Miejskim, gdzie będziemy świadkami tematycznej inscenizacji, ukazującej dramatyczne losy polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. O godz. 18.20 wszyscy zebrani wyruszą w Katyńskim Marszu Pamięci „Ostatnia Droga", wzdłuż ul. Ofiar Katynia na cmentarz komunalny, aby oddać hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, upamiętnić ich tragiczny los oraz wyrazić przywiązanie do prawdy historycznej i narodowej pamięci.

Finałowym punktem sobotniego upamiętnienia będą uroczystości

wojskowe na cmentarzu komunalnym przy Pomniku Katyńskim z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Nisko, pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury oraz zaproszonych gości, w tym Sybiraków.