Uroczystość w Nisku: 18 Pułk Saperów oficjalnie ze sztandarem

Uroczysta atmosfera, wojskowy ceremoniał i tłumy mieszkańców - tak wyglądał 17 kwietnia na terenie jednostki wojskowej w Nisku. Tego dnia 18 Pułk Saperów otrzymał swój sztandar, a wydarzeniu towarzyszył apel, defilada oraz piknik militarny otwarty dla mieszkańców.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Był to moment szczególny dla jednostki, która dotychczas posługiwała się sztandarem 16. Tczewskiego Batalionu Saperów - formacji, na bazie której 12 grudnia 2022 roku powstał 18 Pułk Saperów. Teraz symbolicznie rozpoczął się nowy rozdział w historii niskich saperów.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Aneta Garanty oraz Krystian Fila.

Podczas uroczystego apelu nie zabrakło podniosłych słów i odniesień do tradycji. 

- W tygodniu obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych stajemy na styku historii i przyszłości, ponieważ dziś żegnamy sztandar jednostki wojskowej, a jednocześnie z dumą i nadzieją przyjmujemy kolejny. Sztandar 16. Batalionu Saperów przez lata był świadkiem służby, poświęcenia i żołnierskiego trudu. Pod jego płatem kształtowały się postawy, hartował się charakter i rodziło się braterstwo. Był on nie tylko symbolem jednostki wojskowej, lecz jej sercem. Znakiem honoru, odwagi i wierności. I dziś mamy zaszczyt przyjąć sztandar 18. Pułku Saperów, który przejmuje dziedzictwo, tradycję i odpowiedzialność swoich poprzedników - mówił dowódca jednostki, pułkownik Adam Bieniek.

Zaznaczył on również, że to nie koniec, lecz ciągłość historii: - To znaczący moment nie końca, lecz ciągłości. To dowód, że Wojsko Polskie nieustannie się rozwija, zachowując przy tym to, co najcenniejsze.

W trakcie ceremonii odczytano także Akt Ufundowania Sztandaru, podkreślający jego symboliczne znaczenie jako znaku honoru, wierności i wojskowej tradycji. Następnie odbyła się ceremonia wbicia gwoździ honorowych oraz wpisy do księgi pamiątkowej.

Głos zabrała również wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, która zwróciła uwagę na rangę wydarzenia.

- Wręczenie sztandaru wojskowego to jeden z najważniejszych momentów w historii jednostki. Znak jej tożsamości, dojrzałości i ugruntowanego miejsca w strukturze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - mówiła wojewoda.

Podkreśliła także rolę saperów w systemie bezpieczeństwa: - Wasza służba bywa cicha i niewidoczna, ale zawsze pozostaje niezwykle ważna.

Z kolei dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, generał brygady Dariusz Lewandowski, nie krył, że to przełomowy moment dla jednostki: Dla mnie jako dowódcy Dywizji dzisiaj zakończył się etap formowania Pułku. Od dzisiaj Pułk ma swój znak.

Uroczystość była także okazją do podziękowań - zarówno dla żołnierzy, jak i ich rodzin oraz wszystkich, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru.

List do uczestników skierował również Prezydent RP Karol Nawrocki, podkreślając, że sztandar jest „symbolem męstwa i honoru, wyrazem zaufania, jakim Rzeczpospolita darzy swoich żołnierzy”.

Po części oficjalnej przyszedł czas na defiladę pododdziałów oraz piknik militarny, który przyciągnął wielu mieszkańców regionu. Była to okazja, by z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy i poznać specyfikę służby saperów.

avatar
