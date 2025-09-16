Uroczystość upamiętniająca 111. rocznicę bitwy pod Zaleszanami

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą za poległych, którą poprowadził proboszcz parafii w Zaleszanach ks. Jerzy Kubik. Wśród uczestników znaleźli się m.in. wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy, przewodnicząca Rady Gminy Marzena Kuna z radnymi, wicestarosta stalowowolski Stanisław Sobieraj, a także przedstawiciele wojska, straży pożarnej i lokalnych szkół.

Na miejscu obecna była również Gminna Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP z terenu gminy, a także Gwardia Narodowa im. Tadeusza Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego. Licznie przybyli mieszkańcy oddali hołd bohaterom sprzed ponad wieku.

Wojskową asystę honorową wystawiła 3 Niżańska Kompania Regulacji Ruchu. Dowódcą uroczystości był por. Marcin Stec, kompanią honorową dowodził ppor. Paweł Kolasa, a pocztem chorągwianym – st. chor. sztab. Tomasz Fudala.

Choć od bitwy minęło już 111 lat, jej bohaterowie pozostają w pamięci kolejnych pokoleń. Jak podkreślano podczas uroczystości, ich odwaga i poświęcenie są symbolem walki o wolną Polskę i przypomnieniem, że wolność nie jest dana raz na zawsze.