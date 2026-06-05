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Rudnik nad Sanem 4 czerwca 2026

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach

Mieszkańcy oraz goście będą mieli okazję wspólnie uczcić pamięć ofiar jednej z najtragiczniejszych kart polskiej historii. W niedzielę, 7 czerwca 2026 roku, w Kopkach odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczną się o godzinie 10.30 Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Marcina Biskupa w Kopkach. Następnie uczestnicy przemaszerują na miejsce uroczystości, gdzie odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie pomnika oraz tablic pamiątkowych.

W programie przewidziano również apel poległych, salwę honorową oraz złożenie kwiatów. Uroczystość będzie okazją do oddania hołdu Polakom zamordowanym przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku oraz do wspólnej refleksji nad znaczeniem pamięci historycznej dla kolejnych pokoleń.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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