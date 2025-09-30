Uroczyste wodowanie łodzi „Marszałek” w Bielinach

Łódź, nazwana „Marszałek”, powstała w ramach projektu „Podkarpackie szkutnictwo ludowe w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym”, realizowanego przez LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Budowę sfinansował Zarząd Województwa Podkarpackiego, a jej patronem został marszałek Władysław Ortyl. Matką Chrzestną jednostki została Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. szkutnicy ze Szkutni SZAN - Jarosław Pokora i Adam Mroczek - którzy odpowiadali za konstrukcję jednostki, a także chór z Ulanowa, flisacy z grupy „Napędzani Wisłą” oraz Stowarzyszenie Poszukiwaczy Historii z Rudnika nad Sanem. To właśnie oni przypomnieli zgromadzonym o bogatej tradycji flisactwa w regionie.

Obecni byli również poseł Rafał Weber, przedstawiciele władz lokalnych oraz goście zaproszeni z całego powiatu. Powiat Niżański reprezentowali starosta Robert Bednarz, przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, członek zarządu Magdalena Hasiak i radny Roman Pokora.

Podczas uroczystości odbyło się tradycyjne nadanie imienia, przecięcie liny i pierwszy spływ nowo zbudowaną łodzią. Całość nawiązywała do dawnych zwyczajów flisackich. Program uzupełniły prelekcje o historii transportu rzecznego i jego znaczeniu dla regionu, degustacja potraw inspirowanych kuchnią flisacką oraz opowieści o dawnym życiu flisaków.

- To wydarzenie pokazuje, że pamięć o naszych korzeniach nie musi pozostać jedynie w księgach i opowieściach - może stać się żywym elementem codzienności. Wodowanie łodzi typu BAT to nie tylko hołd dla pokoleń flisaków, ale także szansa na integrację mieszkańców i promocję dziedzictwa Powiatu Niżańskiego - podkreślił w swoim przemówieniu Starosta Niżański Robert Bednarz.