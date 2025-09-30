Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Ulanów 30 września 2025

Uroczyste wodowanie łodzi „Marszałek” w Bielinach

W Bielinach, w gminie Ulanów, odbyło się wyjątkowe wydarzenie - uroczyste wodowanie tradycyjnej łodzi flisackiej typu BAT. To historyczny moment dla całego Powiatu Niżańskiego, który ma przypominać o dawnych tradycjach rzecznych i ocalić je od zapomnienia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Łódź, nazwana „Marszałek”, powstała w ramach projektu „Podkarpackie szkutnictwo ludowe w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym”, realizowanego przez LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Budowę sfinansował Zarząd Województwa Podkarpackiego, a jej patronem został marszałek Władysław Ortyl. Matką Chrzestną jednostki została Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. szkutnicy ze Szkutni SZAN - Jarosław Pokora i Adam Mroczek - którzy odpowiadali za konstrukcję jednostki, a także chór z Ulanowa, flisacy z grupy „Napędzani Wisłą” oraz Stowarzyszenie Poszukiwaczy Historii z Rudnika nad Sanem. To właśnie oni przypomnieli zgromadzonym o bogatej tradycji flisactwa w regionie.

Obecni byli również poseł Rafał Weber, przedstawiciele władz lokalnych oraz goście zaproszeni z całego powiatu. Powiat Niżański reprezentowali starosta Robert Bednarz, przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, członek zarządu Magdalena Hasiak i radny Roman Pokora.

Podczas uroczystości odbyło się tradycyjne nadanie imienia, przecięcie liny i pierwszy spływ nowo zbudowaną łodzią. Całość nawiązywała do dawnych zwyczajów flisackich. Program uzupełniły prelekcje o historii transportu rzecznego i jego znaczeniu dla regionu, degustacja potraw inspirowanych kuchnią flisacką oraz opowieści o dawnym życiu flisaków.

- To wydarzenie pokazuje, że pamięć o naszych korzeniach nie musi pozostać jedynie w księgach i opowieściach - może stać się żywym elementem codzienności. Wodowanie łodzi typu BAT to nie tylko hołd dla pokoleń flisaków, ale także szansa na integrację mieszkańców i promocję dziedzictwa Powiatu Niżańskiego - podkreślił w swoim przemówieniu Starosta Niżański Robert Bednarz.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Stalowa Wola
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
Stalowa Wola
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
Pysznica
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
Trzy Złote Medale w USA dla Niżańskiego Elektryka
Nisko
Trzy Złote Medale w USA dla Niżańskiego Elektryka
Zielone patio w bibliotece już otwarte
Stalowa Wola
Zielone patio w bibliotece już otwarte
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Stalowa Wola
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę
Stalowa Wola
Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę
Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola ma nową siedzibę
Stalowa Wola
Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola ma nową siedzibę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu