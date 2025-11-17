Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i ogłoszenie wyników konkursu

Celem zawartych porozumień jest podejmowanie przez strony wspólnych działań opartych na różnorodnych formach współpracy, które będą służyć rozwojowi edukacji, promocji nowoczesnych technologii oraz poszerzaniu oferty dydaktycznej i kulturalnej w regionie. Wspólne plany obejmują m.in. prowadzenie warsztatów i szkoleń, wykładów, prezentacji, a także realizacje projektów naukowych. Szczególny nacisk będzie kładziony wspieranie młodych osób w rozwijaniu pasji oraz zdobywaniu kwalifikacji zgodnie z potrzebami i trendami rynku pracy.

W ceremonii uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko dr Konrad Krzyżak, I Zastępca Burmistrza Katarzyna Ożóg-Bąk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku Iwona Nemeczek, przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej: Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli prof. dr hab. Andrzej Trytek i Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Marcin Marciniak, Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel wraz z zastępcą Aleksandrą Oleksy.

W wydarzeniu wzięła udział również grupa uczniów z RCEZ w Nisku, którzy po oficjalnej części spotkania mieli okazję zwiedzić multimedialną interaktywną wystawę „Zalew Wiedzy”.

W czasie uroczystości ogłoszono także wyniki konkursu „Na wystawie jest ciekawie”, którego organizatorem było CEM. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Uczestnik miał za zadanie opisać swoje wrażenia po zwiedzeniu interaktywnej multimedialnej wystawy „Zalew Wiedzy”.

– Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi wrażeniami ze zwiedzania wystawy „Zalew Wiedzy”. Każda wasza wypowiedź jest dla nas źródłem informacji i inspiracji. Szczególnie miło było nam czytać słowa, w których uczniowie bardzo pozytywnie wyrażali się o nas, oprowadzających ich po wystawie, za co bardzo dziękujemy – mówią organizatorzy.

Komisja konkursowa postanowiła w kategorii I przyznać dwie równorzędne nagrody. Trafiły one do Thomasa Owena z Primary School w Londynie i Olka Dolińskiego z Głogowa Małopolskiego. Laureaci otrzymali vauchery o wartości 100 zł oraz zestaw upominków od Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu i Centrum Edukacji Multimedialnej MBP w Nisku.

Thomas Owen napisał: „W muzeum podobało mi się bardzo, bo była tam fajna maszyna do której można włożyć kartę z dziurami i wybije fajny wzór”, natomiast Olek Doliński stwierdził krótko: „W muzeum podobało mi się bo było super”.

W kategorii II: I nagroda dla Piotra Drabika z kl. 4a z PSP im. Stanisława Staszica w Jeżowem Centrum (voucher o wartości 250 zł ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu wraz z zestawem upominków firmowych), II i III nagroda, równorzednie została przyznana Agnieszce Wójcik z kl. 7 z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie i Julii Robótce z kl. 5 Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem. Obie uczennice otrzymały zestawy upominków firmowych od Banku i organizatora konkursu.

Agnieszka Wójcik swoje wrażenia ze zwiedzania wystawy opisała wierszem, oto jego fragmenty: „Na wystawie jest ciekawie, Pięknie wam tu dziś przedstawię pejzaż blasku gwiazd na niebie, innych światów czas dla ciebie”. Julia Robótka napisała: „Wystawa mi się podobała bo dużo się dowiedziałam. Miło spędziłam czas. Te różne naukowe, kosmiczne rzeczy były łał, wrażenia wspaniałe. (…) Te wrażenia, które tutaj przeżyłam są moją wspaniałą pamiątką na całe życie. Dziękuję za wspaniałe tłumaczenie i uśmiech na twarzy. (…) Wystawa tak piękna, że bym ją opisywała i opisywała”.

Laureat nagrody głównej, Piotr Drabik, wypowiedział się krótko, ale bardzo rzeczowo: „Na wystawie jest ciekawie bo są tu ciekawe eksponaty, jest to nieliczne takie centrum na Podkarpaciu. Ekspozycja ma dobrze zorganizowany przekaz. Był to mój najlepiej spędzony czas w tym miesiącu”.

Laureaci II kategorii uczestniczyli wraz z rodzicami w uroczystości 13 listopada i osobiście odebrali nagrody.