OSP Charzewice z nowoczesną remizą. Były odznaczenia i poświęcenie sprzętu

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, służb mundurowych, druhny i druhowie z jednostek OSP, mieszkańcy oraz przyjaciele jednostki.

Prezes OSP Stalowa Wola - osiedle Charzewice Mateusz Wiśniewski podkreślał, że to wyjątkowy dzień nie tylko dla strażaków, ale i mieszkańców osiedla.

- Ten dzień pozostanie na zawsze w pamięci naszej jednostki i całej lokalnej społeczności. Spotykamy się dziś w chwili szczególnej i uroczystej, podczas otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Stalowa Wola - osiedle Charzewice. To nie jest zwykłe wydarzenie - mówił.

Jak zaznaczył, nowa remiza to nie tylko budynek, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi i bezpieczeństwo mieszkańców.

- Nowa remiza to coś znacznie więcej niż tylko budynek. To symbol odpowiedzialności, solidarności i troski o bezpieczeństwo mieszkańców - podkreślał prezes jednostki.

Rozbudowa remizy została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 3,4 mln zł, z czego 2,7 mln zł stanowiło dofinansowanie z programu.

Podczas wystąpienia Mateusz Wiśniewski dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój jednostki oraz przypominał, jak wymagająca jest służba strażaka ochotnika.

- Każdy wyjazd, każda gotowość i każda godzina poświęcona tej jednostce to czyjaś decyzja i czyjeś poświęcenie - mówił.

Szczególnym momentem uroczystości było wspomnienie druhów, którzy odeszli w ostatnim czasie i nie doczekali otwarcia nowej remizy. Prezes wspomniał Stanisława Dudę, Zbigniewa Warzochę oraz Szymona Ideca.

- Pamięć o nich pozostanie częścią fundamentu tej remizy i historii naszej jednostki na zawsze - podkreślił.

Podczas wydarzenia przypomniano również bogatą historię jednostki OSP Charzewice, której początki sięgają 1882 roku. Na przestrzeni lat strażacy rozwijali swoją działalność, rozbudowywali zaplecze oraz pozyskiwali nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Częścią wydarzenia było oczywiście poświęcenie obiektu i sprzętu oraz wręczenie odznaczeń, miedzy innymi: Złotych, Srebrnych i Brązowych medali Za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaczeń Strażak Wzorowy, złotych odznaczeń dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uhonorowano również osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju jednostki.