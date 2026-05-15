Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
0.0 / 5
Nisko 15 maja 2026

Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Nisku

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, 13 maja odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i awanse, a także wybrano „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystość rozpoczęła się od ceremoniału strażackiego - podniesienia flagi państwowej, odegrania hymnu oraz złożenia meldunku zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariuszowi Homie.

Podczas obchodów podziękowano strażakom za codzienną służbę, zaangażowanie i gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach. Wręczono również odznaczenia oraz awanse służbowe dla funkcjonariuszy niżańskiej komendy.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”. Tytuł trafił do mł. ogn. Jacka Gorczycy, wyróżnionego za szczególne osiągnięcia w służbie.

W swoim wystąpieniu komendant powiatowy PSP w Nisku st. bryg. Andrzej Kołodziej zwrócił uwagę na znaczenie przygotowania służb do sytuacji kryzysowych. Przypomniał niedawne ćwiczenia związane z gaszeniem pożarów lasów, które - jak się okazało - szybko znalazły odzwierciedlenie w realnych działaniach.

- W dniu 15 kwietnia bieżącego roku zrealizowaliśmy wspólnie ze starostą powiatowym w Nisku ćwiczenia obrony cywilnej z epizodem gaszenia pożaru wielkopowierzchniowego lasu. Trzy tygodnie później, prawie w tym samym miejscu, wybuchł groźny pożar lasu, a przeprowadzone wcześniej ćwiczenia realnie wpłynęły na skuteczność akcji gaśniczej - mówił komendant.

Jak podkreślił, niżańska komenda została w ostatnim czasie doposażona w nowoczesny sprzęt ratowniczy i logistyczny, który ma pomóc zarówno podczas akcji gaśniczych, jak i działań związanych z ochroną ludności.

Słowa uznania dla strażaków skierował także zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Homa.

- To dzisiejsze święto jest skierowane do strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Niska, ale również do strażaków, ochotników z całego powiatu, którzy ręka w rękę realizują zadania ochrony przeciwpożarowej, a od 1 stycznia i ochrony ludności i obrony cywilnej. Zresztą są to ludzie, którzy angażują się we wszystkie działania kryzysowe. Wielkie podziękowania i ukłony dla Was za solidną robotę, za podstawową naszą działalność ratowniczo-gaśniczą. To jest nasz chleb powszedni – podkreślał.

Obchody były okazją nie tylko do wyróżnień i podsumowań, ale także do podziękowania wszystkim strażakom za ich codzienną służbę na rzecz mieszkańców powiatu niżańskiego.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
Stalowa Wola
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
Podkarpacki Dzień Kultury Dworskiej już 24 maja w Bielinach
Ulanów
Podkarpacki Dzień Kultury Dworskiej już 24 maja w Bielinach
Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo nad zalewem w Nisku
Nisko
Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo nad zalewem w Nisku
W Jastkowicach odsłonią pomnik poświęcony historii Wojska Polskiego i tradycji oręża
Pysznica
W Jastkowicach odsłonią pomnik poświęcony historii Wojska Polskiego i tradycji oręża
Będzie więcej zieleni i mniej betonu
Stalowa Wola
Będzie więcej zieleni i mniej betonu
Zielone zmiany przy USC. Wykonawca wybrany
Stalowa Wola
Zielone zmiany przy USC. Wykonawca wybrany
Poszukiwany 42-latek zatrzymany przez policję
Stalowa Wola
Poszukiwany 42-latek zatrzymany przez policję
Rusza projekt mieszkań treningowych w gminie Ulanów
Ulanów
Rusza projekt mieszkań treningowych w gminie Ulanów
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu