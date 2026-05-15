Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Nisku

Uroczystość rozpoczęła się od ceremoniału strażackiego - podniesienia flagi państwowej, odegrania hymnu oraz złożenia meldunku zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariuszowi Homie.

Podczas obchodów podziękowano strażakom za codzienną służbę, zaangażowanie i gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach. Wręczono również odznaczenia oraz awanse służbowe dla funkcjonariuszy niżańskiej komendy.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”. Tytuł trafił do mł. ogn. Jacka Gorczycy, wyróżnionego za szczególne osiągnięcia w służbie.

W swoim wystąpieniu komendant powiatowy PSP w Nisku st. bryg. Andrzej Kołodziej zwrócił uwagę na znaczenie przygotowania służb do sytuacji kryzysowych. Przypomniał niedawne ćwiczenia związane z gaszeniem pożarów lasów, które - jak się okazało - szybko znalazły odzwierciedlenie w realnych działaniach.

- W dniu 15 kwietnia bieżącego roku zrealizowaliśmy wspólnie ze starostą powiatowym w Nisku ćwiczenia obrony cywilnej z epizodem gaszenia pożaru wielkopowierzchniowego lasu. Trzy tygodnie później, prawie w tym samym miejscu, wybuchł groźny pożar lasu, a przeprowadzone wcześniej ćwiczenia realnie wpłynęły na skuteczność akcji gaśniczej - mówił komendant.

Jak podkreślił, niżańska komenda została w ostatnim czasie doposażona w nowoczesny sprzęt ratowniczy i logistyczny, który ma pomóc zarówno podczas akcji gaśniczych, jak i działań związanych z ochroną ludności.

Słowa uznania dla strażaków skierował także zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Homa.

- To dzisiejsze święto jest skierowane do strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Niska, ale również do strażaków, ochotników z całego powiatu, którzy ręka w rękę realizują zadania ochrony przeciwpożarowej, a od 1 stycznia i ochrony ludności i obrony cywilnej. Zresztą są to ludzie, którzy angażują się we wszystkie działania kryzysowe. Wielkie podziękowania i ukłony dla Was za solidną robotę, za podstawową naszą działalność ratowniczo-gaśniczą. To jest nasz chleb powszedni – podkreślał.

Obchody były okazją nie tylko do wyróżnień i podsumowań, ale także do podziękowania wszystkim strażakom za ich codzienną służbę na rzecz mieszkańców powiatu niżańskiego.