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Jakub Łuczakowski zajął pierwsze miejsce w turnieju singlowym i drugie w mikscie
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Stalowa Wola 30 czerwca 2026

Upalne otwarcie wakacji na kortach MKT Stalowa Wola

W niedzielę w Stalowej Woli odbył się pierwszy wakacyjny turniej singlowo-mikstowy amatorów. Mimo przeraźliwego upału zawodniczki i zawodnicy utrzymali wysoki poziom gry, a niektóre mecze obfitowały w długie wymiany i zwroty akcji.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W rywalizacji singlowej triumfował Jakub Łuczakowski, który w finale pokonał Adama Żarkowskiego. Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo Daria Pawlak oraz Michał Sycz, którzy również zaprezentowali solidną i równą formę przez cały turniej.

W mikście najlepsza okazała się para Daria Pawlak i Adam Żarkowski. Drugie miejsce zajęli Monika Kowska i Jakub Łuczakowski, a na trzecim stopniu podium znalazły się duety: Magdalena Kuziora ze Stanisławem Wierzgaczem oraz Ewelina Bąk z Mateuszem Maziarzem.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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