Upalne otwarcie wakacji na kortach MKT Stalowa Wola

W rywalizacji singlowej triumfował Jakub Łuczakowski, który w finale pokonał Adama Żarkowskiego. Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo Daria Pawlak oraz Michał Sycz, którzy również zaprezentowali solidną i równą formę przez cały turniej.

W mikście najlepsza okazała się para Daria Pawlak i Adam Żarkowski. Drugie miejsce zajęli Monika Kowska i Jakub Łuczakowski, a na trzecim stopniu podium znalazły się duety: Magdalena Kuziora ze Stanisławem Wierzgaczem oraz Ewelina Bąk z Mateuszem Maziarzem.