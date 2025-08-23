Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 sierpnia 2025

Unia Skierniewice czuła się w Stalowej Woli jak u siebie w domu

Jednym punktem musi zadowolić się Stal Stalowa Wola po spotkaniu z Unią Skierniewice. Choć remis na pierwszy rzut oka wydawać się może rozczarowaniem, w rzeczywistości jest to rezultat dla naszej drużyny… korzystny. To beniaminek był stroną dominującą przez większą część spotkania, dłużej utrzymywał się przy piłce i częściej stwarzał realne zagrożenie pod bramką rywali.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Od początku meczu Unia w „twierdzy” przy Hutniczej czuła się jak u siebie w domu. Już w 3. minucie goście byli bliscy objęcia prowadzenia. Kamil Sabiłło trafił w stojącego przed bramką Łukasza Furtaka. W 8. minucie po rzucie rożnym, piłka trafiła na głową Jonatana Strausa, ale ten trafił nią w stojącego na linii bramkowej Krystiana Getingera. Chwilę później znów było groźnie pod bramką Stali. Po błędzie Piotra Żemło, piłka odbiła się od Szymona Sołtysińskiego i znalazła pod nogami Sabiłły. Na szczęście dla Stali Jakub Stępak skrócił kąt i popisał się udaną obroną. W 26. minucie bramkarz Stali obronił mocny strzał Czerwika z 17 metrów.

W 35. minucie goście popełnili błąd przy wyprowadzaniu piłki sprzed swojego pola karnego. Lukas Hrnciar wypatrzył po lewej stronie Olafa Nowaka, który wbiegł w pole karne, „zakręcił” Erykiem Wolińskim i wyłożył piłkę Dawidowi Wolnemu i ten z 8 metrów wpakował ja do siatki.
Tylko pięć minut cieszyła się „Stalówka” z prowadzenia. Jakub Kendzia pozwolił dośrodkować Jarosławowi Czerwikowi z lewej strony boiska, piłka przefrunęła nad głową Getingera, a będący za nim Sabiłło uderzył z woleja po koźle, i trafił idealnie. Piłka otarła się o słupek i wpadła do bramki.

Druga połowa dobrze ułożyła się dla zespołu ze Skierniewic. W 54. minucie Kendzia sfaulował przed swoim polem karnym Sabiłłę i został ukarany żółtą kartką. A że miał już jedno „żółtko” na koncie, więc musiał opuścić plac gry. Chwilę później po znakomitym zagraniu Sabiłły, w sytuacji „sam na sam” ze Stępakiem znalazł się Karol Turek. Górą był bramkarz Stali, który wybiegł daleko ze swojej bramki. Kilka minut później wychowanek Górnika Łęczna miał jeszcze większego pecha, bo strzelił „samobója” po dośrodkowaniu Maksymiliana Hebela z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu z rogu padła także wyrównująca bramka, a jej zdobywcą był Sabiłło. I podobnie, jak przy pierwszym trafieniu, również w tej sytuacji uderzył z woleja i po koźle. Tym razem zrobił to z 16 metrów. Stępak nie sięgnął piłki, wylądowała w okienku jego bramki.
„Zielono-czarni” w końcówce spotkania rzucili wszystko co mieli na szalę, ale przeważyć ja na swoją stronę nie zdołali. Mecz, którego sponsorem była SZTAFETA zakończył się remisem.

STAL STALOWA WOLA - UNIA SKIERNIEWICE 2:2 (1:1)
1-0 Wolny (35), 1-1 Sabiłło (40), 2-1 Turek (64-sam.), 2-2 Sabiłło (71)
STAL: Stępak - Kendzia, Furtak, Żemło, Getinger, Zaucha (72 Kukułowicz), Tomalski, Hebel, Hrnčiar (62 Radecki), Nowak (62 Surzyn), Wolny (72 Lelek).
UNIA: Murawski - Czarnecki (84 Melich), Woliński, Stępień, Straus, Turek, Sabiłło, Makuch, Kosior (68 Ławrynowicz), Czerwik (68 Wojdakowski), Sołtysiński (74 Jendryka).
Sędziował Karol Wójcik (Siedlce).
Żółte kartki: Kendzia, Żemło - Sabiłło, Czarnecki, Jendryka.
Czerwona kartka Jakub Kendzia (55. minuta, za drugą żółtą).
Widzów 3020.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Trzeci mecz Sokoła i trzeci zakończony remisem
Nisko
Trzeci mecz Sokoła i trzeci zakończony remisem
Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie
Nisko
Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie
Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…
Radomyśl nad Sanem
Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Nisko
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Stalowa Wola
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
Stalowa Wola
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Stalowa Wola
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu