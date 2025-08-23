Unia Skierniewice czuła się w Stalowej Woli jak u siebie w domu

Od początku meczu Unia w „twierdzy” przy Hutniczej czuła się jak u siebie w domu. Już w 3. minucie goście byli bliscy objęcia prowadzenia. Kamil Sabiłło trafił w stojącego przed bramką Łukasza Furtaka. W 8. minucie po rzucie rożnym, piłka trafiła na głową Jonatana Strausa, ale ten trafił nią w stojącego na linii bramkowej Krystiana Getingera. Chwilę później znów było groźnie pod bramką Stali. Po błędzie Piotra Żemło, piłka odbiła się od Szymona Sołtysińskiego i znalazła pod nogami Sabiłły. Na szczęście dla Stali Jakub Stępak skrócił kąt i popisał się udaną obroną. W 26. minucie bramkarz Stali obronił mocny strzał Czerwika z 17 metrów.

W 35. minucie goście popełnili błąd przy wyprowadzaniu piłki sprzed swojego pola karnego. Lukas Hrnciar wypatrzył po lewej stronie Olafa Nowaka, który wbiegł w pole karne, „zakręcił” Erykiem Wolińskim i wyłożył piłkę Dawidowi Wolnemu i ten z 8 metrów wpakował ja do siatki.

Tylko pięć minut cieszyła się „Stalówka” z prowadzenia. Jakub Kendzia pozwolił dośrodkować Jarosławowi Czerwikowi z lewej strony boiska, piłka przefrunęła nad głową Getingera, a będący za nim Sabiłło uderzył z woleja po koźle, i trafił idealnie. Piłka otarła się o słupek i wpadła do bramki.

Druga połowa dobrze ułożyła się dla zespołu ze Skierniewic. W 54. minucie Kendzia sfaulował przed swoim polem karnym Sabiłłę i został ukarany żółtą kartką. A że miał już jedno „żółtko” na koncie, więc musiał opuścić plac gry. Chwilę później po znakomitym zagraniu Sabiłły, w sytuacji „sam na sam” ze Stępakiem znalazł się Karol Turek. Górą był bramkarz Stali, który wybiegł daleko ze swojej bramki. Kilka minut później wychowanek Górnika Łęczna miał jeszcze większego pecha, bo strzelił „samobója” po dośrodkowaniu Maksymiliana Hebela z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu z rogu padła także wyrównująca bramka, a jej zdobywcą był Sabiłło. I podobnie, jak przy pierwszym trafieniu, również w tej sytuacji uderzył z woleja i po koźle. Tym razem zrobił to z 16 metrów. Stępak nie sięgnął piłki, wylądowała w okienku jego bramki.

„Zielono-czarni” w końcówce spotkania rzucili wszystko co mieli na szalę, ale przeważyć ja na swoją stronę nie zdołali. Mecz, którego sponsorem była SZTAFETA zakończył się remisem.

STAL STALOWA WOLA - UNIA SKIERNIEWICE 2:2 (1:1)

1-0 Wolny (35), 1-1 Sabiłło (40), 2-1 Turek (64-sam.), 2-2 Sabiłło (71)

STAL: Stępak - Kendzia, Furtak, Żemło, Getinger, Zaucha (72 Kukułowicz), Tomalski, Hebel, Hrnčiar (62 Radecki), Nowak (62 Surzyn), Wolny (72 Lelek).

UNIA: Murawski - Czarnecki (84 Melich), Woliński, Stępień, Straus, Turek, Sabiłło, Makuch, Kosior (68 Ławrynowicz), Czerwik (68 Wojdakowski), Sołtysiński (74 Jendryka).

Sędziował Karol Wójcik (Siedlce).

Żółte kartki: Kendzia, Żemło - Sabiłło, Czarnecki, Jendryka.

Czerwona kartka Jakub Kendzia (55. minuta, za drugą żółtą).

Widzów 3020.