Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”

W lidze okręgowej znakomity początek sezonu notują piłkarze Sokoła Kamień. W 1. kolejce spadowicz z 4 ligi rozgromił na wyjeździe Jezioraka Chwałowice 7:2, a w niedzielę Unię Nowa Sarzyna 6:1. Dobrze w nowy sezon weszły również drużyny Tanwi Wólka Tanewska i Czarnych Lipa, które wygrały po raz drugi z rzędu.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Lipie Czarni pewnie pokonali zespół z Brzyskiej Woli (Fot. Damian Kuziora)

Beniaminek z Lipy gościł w piątek, 15 sierpnia LKS Brzyska Wola i już w 5. minucie objął prowadzenie po uderzeniu Karola Chamery. Ten sam piłkarz podwyższył wynik, pięć minut po przerwie, a dwa ostatnie trafienia zanotowali gospodarze w samej końcówce spotkania. W 85. minucie Artura Kurka pokonał Marcin Górniak, a czwartą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry, Krystian Chmiel. Kilka minut wcześniej „samobója” zaliczył Dawid Kapustka.
Także w piątek rozegrano derbowy pojedynek w Kłyżowie. San podejmował Olimpię Pysznica. Wynik otworzył w 71. minucie Damian Kata. Wyrównał kilka minut, Oliwier Kuźniar, po akcji Fabiana Mścisza. W 87. minucie goście zadali zabójczy cios. Po dośrodkowaniu z prawej strony pola karnego, do piłki wyskoczyło dwóch zawodników Olimpii, Artur Kwiatkowski i Piotr Urbanik. Który z nich umieścił futbolówkę w bramce? Sędzia początkował wpisał tego pierwszego, a później, po konsultacji z piłkarzami, tego drugiego. Obydwie drużyny kończyły mecz w „dziesiątkę”. W 55. minucie za niesportowy gest czerwoną kartkę zobaczył Alan Fabianowski z Olimpii, a w 80. minucie za faul, Andrzej Maziarz z Sanu.

CZARNI LIPA - LKS BRZYSKA WOLA 4:1 (1:0) - TUTAJ fotorelacja z meczu, autor Damian Kuziora
Karol Chamera (5, 49), M.Górniak (85), Chmiel (90+4) - Kapustka (90-samob.)
SOKÓŁ KAMIEŃ - UNIA NOWA SARZYNA 6:1 (2:0)
Wąsik (39), Bednarz (43), Piekut (57), Rurak (66, 79), Podstawek (83) - Madej (77)
SAN KŁYŻÓW - OLIMPIA PYSZNICA 1:2 (0:0)
Kata (60) - Kuźniar (78), Urbanik (87)
STAL NOWA DĘBA - LZS ZDZIARY 3:2 (1:2)
Amjad (76, 87), Mucha (32) - Łuczak (14 - karny), Cichoń (45)
SŁOWIANIN GRĘBÓW - STAL II STALOWA WOLA 2:1 (1:1)
Dec (44), Piechniak (72) - Svec (36)
TANEW WÓLKA TANEWSKA - JEZIORAK CHWAŁOWICE 3:0 (1:0)
Kowal (24), Wójcik (49), Seidler (60)
SIARKA II - POGOŃ LEŻAJSK 4:4 (2:1)
Gadejski (12, 27), Szekiela (59), Zawół (90+3) - Siara (44), Maliarenko (50-karny), Bosak (53, 65)
pauzowała SPARTA JEŻOWE

