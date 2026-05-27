Rudnik nad Sanem 27 maja 2026

Umowa na budowę kanalizacji przy ul. Doliny podpisana

W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Doliny – etap I”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dokument podpisali burmistrz Rudnika nad Sanem Tadeusz Handziak, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Grażyny Reichert. W spotkaniu uczestniczył również zastępca burmistrza Dariusz Świta. Wykonawcą zadania będzie firma „MONTERES” Sp. z o.o. z Przeworska, reprezentowana przez prezesa Marka Piękosia.

Inwestycja obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Doliny. Wartość zadania wynosi 1 mln 150 tys. 873 zł i 49 gr.

- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców tej części miasta. Systematycznie realizujemy kolejne zadania związane z rozbudową infrastruktury komunalnej, ponieważ zależy nam na poprawie jakości życia mieszkańców oraz dalszym rozwoju naszej gminy - podkreśla Tadeusz Handziak burmistrz.

