Ulica Żytnia doczeka się remontu

Remont obejmie przebudowę całej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi. Inwestycja ma poprawić komfort jazdy, bezpieczeństwo i trwałość ulicy.

Pierwszym etapem będą prace przygotowawcze. Wykonawca usunie starą nawierzchnię, wykarczuje krzewy oraz wytnie drzewa, które kolidują z planowaną przebudową. Następnie rozpocznie się wymiana gruntu i wzmocnienie podłoża, co ma zapewnić nowej drodze większą trwałość.

Zmieni się także sama nawierzchnia ulicy. Środkowy pas jezdni zostanie wykonany z płyt ażurowych typu JOMB, natomiast po bokach pojawi się bezfazowa kostka betonowa. To rozwiązanie ma połączyć funkcjonalność z estetyką i sprawdzić się na drodze o lokalnym charakterze.

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie nowej podbudowy, montaż krawężników i obrzeży oraz regulację studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu robót wykonana zostanie geodezyjna inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza.

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty zgodnie z planem, mieszkańcy zmodernizowanej ulicy Żytniej będą mogli korzystać jeszcze w tym roku.