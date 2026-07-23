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Stalowa Wola 23 lipca 2026

Ulica Żytnia doczeka się remontu

Miasto przygotowuje się do remontu ulicy Żytniej w Stalowej Woli. Za dwa tygodnie otwarte zostaną oferty w przetargu, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, prace potrwają trzy miesiące od podpisania umowy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Remont obejmie przebudowę całej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi. Inwestycja ma poprawić komfort jazdy, bezpieczeństwo i trwałość ulicy.

Pierwszym etapem będą prace przygotowawcze. Wykonawca usunie starą nawierzchnię, wykarczuje krzewy oraz wytnie drzewa, które kolidują z planowaną przebudową. Następnie rozpocznie się wymiana gruntu i wzmocnienie podłoża, co ma zapewnić nowej drodze większą trwałość.

Zmieni się także sama nawierzchnia ulicy. Środkowy pas jezdni zostanie wykonany z płyt ażurowych typu JOMB, natomiast po bokach pojawi się bezfazowa kostka betonowa. To rozwiązanie ma połączyć funkcjonalność z estetyką i sprawdzić się na drodze o lokalnym charakterze.

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie nowej podbudowy, montaż krawężników i obrzeży oraz regulację studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu robót wykonana zostanie geodezyjna inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza.

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty zgodnie z planem, mieszkańcy zmodernizowanej ulicy Żytniej będą mogli korzystać jeszcze w tym roku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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