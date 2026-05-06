Ulica jest sceną. W Stalowej Woli rusza casting do teatru ulicznego

W Stalowej Woli rozpoczyna się nietypowy projekt artystyczny. Rozwadowski Dom Kultury „Sokół” zaprasza mieszkańców na otwarte próby i casting do tworzącego się teatru ulicznego.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy podkreślają, że nie szukają wyłącznie aktorów, ale przede wszystkim osób ciekawych świata i gotowych na twórcze eksperymenty. Udział nie wymaga doświadczenia scenicznego - liczy się otwartość i chęć działania.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby od 16. roku życia. Spotkania odbędą się w trzy piątki: 8, 15 i 22 maja o godz. 18:30. Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Inicjatorzy zachęcają również, by przyprowadzić ze sobą znajomych - i sprawdzić, czy przestrzeń miejska może stać się sceną teatralną.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

