Ułatwią wycinkę drzew?

Zmiany deregulacyjne dotyczą ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Chodzi o przyspieszenie postępowań w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, organ, do którego zgłoszono zamiar usunięcia drzewa (najczęściej: wójt, burmistrz, prezydent miasta), po dokonaniu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia oględzin, może w ciągu 14 dni od dnia oględzin, wnieść sprzeciw co do tego zamiaru. Usunięcie drzewa może nastąpić jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeśli zatem oględziny nie zostały przeprowadzone w instrukcyjnym terminie 21 dni, to termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. To zaś może spowodować, że postępowania dotyczące usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą się nadmiernie przedłużać. Problem ten był podnoszony przez stronę społeczną w procesie związanym opracowaniem rozwiązań „deregulacyjnych”.

Projektowane zmiany przewidują wprowadzenie 35-dniowego terminu liczonego od dnia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu od zamiaru usunięcia drzewa przez organ do którego wniesiono zgłoszenie. Pozwoli to na zabezpieczenie wnioskodawców przed bezczynnością lub przewlekłością postępowań. Projektowany 35-dniowy termin jest sumą terminu na oględziny i sprzeciw, co zdyscyplinuje organy do przeprowadzenia oględzin w pierwotnym 21-dniowym terminie i zabezpieczy wnioskodawców zmniejszając uciążliwości związane z oczekiwaniem na decyzję i zwiększając bezpieczeństwo w przypadkach, gdy drzewo przeznaczone do wycinki stanowi zagrożenie. Usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (milcząca zgoda).

Oczekiwanym efektem wprowadzonych zmian będzie skrócenie czasu postępowań administracyjnych w przypadku usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Przyjęcie noweli ustawy planowane jest na III kwartał br. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Mikołaj Dorożała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie Główny Konserwator Przyrody.