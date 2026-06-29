Ulanów świętował mimo upału. Koncerty i atrakcje przyciągnęły mieszkańców

Obchody rozpoczęły się już o godzinie 6 zawodami wędkarskimi o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. Oficjalna część święta wystartowała po południu. Od godziny 15 na scenie prezentowały się grupy wokalne działające przy Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie, które zaprezentowały przygotowany specjalnie na tę okazję repertuar.

Podczas wydarzenia wręczono również stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów dla uzdolnionych uczniów. Rozstrzygnięto także konkurs kulinarny. Jak podkreśliło jury, poziom zgłoszonych potraw był tak wysoki i wyrównany, że zdecydowano o przyznaniu wszystkim uczestnikom wyróżnień.

Na uczestników czekało także wiele bezpłatnych atrakcji. Najmłodsi chętnie korzystali ze strefy zabaw, dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka 360°, a na stoiskach można było kupić regionalne produkty, wyroby rękodzielnicze oraz zapoznać się z ofertą lokalnych twórców. Swoje stoisko przygotowało również Nadleśnictwo Rudnik, które prowadziło gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

Wieczorna część imprezy należała do artystów. Na scenie wystąpili Maciej Smoliński, Ronnie Ferrari oraz zespół Woners, rozgrzewając publiczność przed koncertem największej gwiazdy wydarzenia.

Najwięcej emocji wzbudził jednak występ Skolima. Choć jego koncert zaplanowano dopiero na godzinę 21, już około godziny 18 przed sceną zaczęli gromadzić się głównie młodzi fani, chcąc zająć jak najlepsze miejsca. Gdy artysta pojawił się na scenie, plac wypełnił się publicznością, która wspólnie śpiewała jego największe przeboje.