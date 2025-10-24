Ulanów inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe

Umowę podpisali burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz oraz właściciel firmy INFOMECH, która zajmie się realizacją zadania, przy kontrasygnacie skarbnika Tomasza Siorka.

Całkowity koszt projektu to 653 tys. zł, z czego 528 tys. zł pochodzi z dofinansowania unijnego, a pozostałe 124 tys. zł z budżetu państwa.

Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w gminie oraz podniesienie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Działania obejmują trzy główne obszary:

Organizacyjny – wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz audyty i analizy zgodności.

Kompetencyjny – szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego.

Techniczny – zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego.

Podpisana właśnie umowa dotyczy obszaru technicznego i zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Wartość tego etapu to 387 tys. zł, a wykonawca zobowiązał się zakończyć prace w ciągu 45 dni. Kolejne umowy będą podpisywane w zakresie szkoleń i wdrożenia systemów bezpieczeństwa.

Dzięki tej inwestycji gmina Ulanów zwiększy poziom cyfryzacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych, co przełoży się na lepszą jakość usług publicznych dla mieszkańców.