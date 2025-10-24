Miesięcznik
Osiedle Leśna
Ulanów 24 października 2025

Ulanów inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe

Gmina Ulanów rozpoczyna duży projekt mający na celu poprawę cyberbezpieczeństwa w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowę podpisali burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz oraz właściciel firmy INFOMECH, która zajmie się realizacją zadania, przy kontrasygnacie skarbnika Tomasza Siorka.

Całkowity koszt projektu to 653 tys. zł, z czego 528 tys. zł pochodzi z dofinansowania unijnego, a pozostałe 124 tys. zł z budżetu państwa.

Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w gminie oraz podniesienie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Działania obejmują trzy główne obszary:

  • Organizacyjny – wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz audyty i analizy zgodności.

  • Kompetencyjny – szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego.

  • Techniczny – zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego.

Podpisana właśnie umowa dotyczy obszaru technicznego i zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Wartość tego etapu to 387 tys. zł, a wykonawca zobowiązał się zakończyć prace w ciągu 45 dni. Kolejne umowy będą podpisywane w zakresie szkoleń i wdrożenia systemów bezpieczeństwa.

Dzięki tej inwestycji gmina Ulanów zwiększy poziom cyfryzacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych, co przełoży się na lepszą jakość usług publicznych dla mieszkańców.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

