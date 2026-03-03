Miesięcznik
Rudnik nad Sanem 3 marca 2026

Ul. Górka i Olszyna do przebudowy. Jest dofinansowanie

Gmina Rudnik nad Sanem otrzyma ponad 1,3 mln zł dofinansowania na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki pochodzą z puli zatwierdzonej 16 lutego przez Prezesa Rady Ministrów dla województwa podkarpackiego.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W tym roku do regionu trafi rekordowa kwota - ponad 175 mln zł na nowe zadania drogowe. Wsparcie otrzymało 40 samorządów z Podkarpacia, w tym Rudnik nad Sanem.

Do gminy trafi dokładnie 1 326 879 zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na przebudowę ul. Górka w Rudniku oraz ul. Olszyna w miejscowości Kopki. To dwie inwestycje, które od lat pojawiały się wśród zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb związanych ze stanem lokalnych dróg.

Samorząd podkreśla, że pozyskane środki to efekt dobrze przygotowanego wniosku. W oficjalnym komunikacie gmina dziękuje za wsparcie wojewodzie Teresie Kubas-Hul oraz posłowi Adamowi Dziedzicowi, którzy - jak zaznaczono - mieli pomóc w uzyskaniu dofinansowania.

Fot. www.rudnik.pl

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

