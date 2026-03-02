Ukrywał się za granicą, wpadł po powrocie do Stalowej Woli

Z ustaleń policjantów wynika, że próbował uniknąć odpowiedzialności, ukrywając się poza granicami kraju. Wpadł w ubiegłym tygodniu, gdy mundurowi otrzymali informację, że może przebywać na terenie Stalowej Woli po powrocie z zagranicy. Był ścigany na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nisku. Odpowie za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, naruszenie miru domowego oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

To nie jedyne zatrzymanie w ostatnim czasie. Tylko w lutym stalowowolscy policjanci doprowadzili do zatrzymania łącznie 11 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności. Wyroki obejmowały kary od kilku dni do kilkunastu miesięcy więzienia.

Większość zatrzymanych została już przewieziona do zakładów karnych, gdzie odbywają zasądzone kary. Cztery osoby uniknęły pobytu w więzieniu po uregulowaniu grzywny.