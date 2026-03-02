Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 marca 2026

Ukrywał się za granicą, wpadł po powrocie do Stalowej Woli

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego, który był poszukiwany aż czterema listami gończymi. Mężczyzna najbliższy rok i pięć miesięcy spędzi w zakładzie karnym.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Z ustaleń policjantów wynika, że próbował uniknąć odpowiedzialności, ukrywając się poza granicami kraju. Wpadł w ubiegłym tygodniu, gdy mundurowi otrzymali informację, że może przebywać na terenie Stalowej Woli po powrocie z zagranicy. Był ścigany na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nisku. Odpowie za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, naruszenie miru domowego oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

To nie jedyne zatrzymanie w ostatnim czasie. Tylko w lutym stalowowolscy policjanci doprowadzili do zatrzymania łącznie 11 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności. Wyroki obejmowały kary od kilku dni do kilkunastu miesięcy więzienia.

Większość zatrzymanych została już przewieziona do zakładów karnych, gdzie odbywają zasądzone kary. Cztery osoby uniknęły pobytu w więzieniu po uregulowaniu grzywny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wreszcie na swoim
Nisko
Wreszcie na swoim
Zieleń, fontanna i retencja wody. Zmiany przy stalowowolskim USC
Stalowa Wola
Zieleń, fontanna i retencja wody. Zmiany przy stalowowolskim USC
Kup dwie książki, trzecią dostaniesz gratis. Nowa akcja w sklepie Sztafety
Stalowa Wola
Kup dwie książki, trzecią dostaniesz gratis. Nowa akcja w sklepie Sztafety
Hołd dla Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Hołd dla Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli
Z Rzeczycy na Wawel
Stalowa Wola
Z Rzeczycy na Wawel
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Stalowa Wola
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
Zaklików
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu