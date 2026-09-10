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Stalowa Wola 10 września 2026

Ukradł sprzęt podczas stalowowolskiego festiwalu

Po zakończeniu koncertów w ramach Stalove Festival zniknął sprzęt elektroniczny należący do firmy obsługującej wydarzenie. Skradziono cztery radiotelefony, pięć ładowarek oraz mikrofon. Straty oszacowano na około 13 tys. zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sprawą zajęli się stalowowolscy policjanci. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca po kradzieży odjechał z miejsca rowerem. Zabezpieczony został również jego wizerunek, co pomogło w ustaleniu tożsamości podejrzanego.

W poniedziałek, 7 września, kryminalni zatrzymali 41-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli większość skradzionego sprzętu. Mężczyzna częściowo przyznał się do kradzieży i usłyszał zarzut.

Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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