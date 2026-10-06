Ukradł rower sprzed bloku. Wpadł podczas przejażdżki

Do zdarzenia doszło 1 października. Dzielnicowi patrolujący ul. Rzeszowską zauważyli mężczyznę jadącego rowerem. Zwrócili na niego uwagę, ponieważ tego samego dnia był już zatrzymywany przez inny patrol.

Podczas kontroli policjanci ustalili, że rower, którym poruszał się 40-latek, został zabrany sprzed jednego z bloków. Mężczyzna miał też blisko promil alkoholu w organizmie.

Policjanci dotarli do właściciela roweru. Wartość jednośladu oszacowano na 900 zł. Skradziony rower został odzyskany.

40-letni mieszkaniec Nowosielca usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości został ukarany mandatem.

Żródło: KPP w Nisku