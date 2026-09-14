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Stalowa Wola 14 września 2026

Ukradł piwo ze sklepu, a potem szarpał się z pracownicą

32-letni mieszkaniec Stalowej Woli odpowie za kradzież rozbójniczą. Mężczyzna ukradł ze sklepu puszkę piwa, a gdy pracownica próbowała go zatrzymać, zaczął się z nią szarpać i uciekł.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów na terenie Stalowej Woli. Jak wynika z ustaleń policji, właścicielka sklepu zauważyła mężczyznę, który schował puszkę piwa do kieszeni. Kiedy zareagowała i próbowała go zatrzymać, 32-latek zaczął się z nią szarpać, wyrwał się i uciekł.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Kryminalni ustalili, że z kradzieżą może mieć związek 32-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

32-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator objął go policyjnym dozorem.

Za kradzież rozbójniczą grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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