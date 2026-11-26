Jak informuje policja, pracownik ochrony zauważył, że mężczyzna wynosi ze sklepu towar bez zapłaty. Ruszył za nim i próbował go ująć. Wtedy sytuacja zrobiła się bardziej nerwowa. Mężczyzna zaczął się szarpać, wyrywać i wykręcać ochroniarzowi ręce. Ostatecznie uwolnił się i uciekł.

Sprawą zajęli się niżańscy policjanci. Jeszcze tego samego dnia dzielnicowy podczas obchodu swojego rejonu zauważył mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego sprawcy. Zatrzymał go i powiadomił dyżurnego.

Teraz policjanci prowadzą dalsze czynności pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna jest podejrzewany o kradzież rozbójniczą. Za takie przestępstwo grozi od roku do 10 lat więzienia.

Źródło: KPP w Nisku