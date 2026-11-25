O zdarzeniu policjanci zostali powiadomieni przez dyżurnego, który otrzymał informację o ujęciu agresywnego mężczyzny w jednym ze sklepów.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pracownik ochrony zauważył klienta chowającego butelkę alkoholu. Mężczyzna następnie wyszedł ze sklepu, nie płacąc za towar. Ochroniarz ruszył za nim i próbował go zatrzymać. Wtedy 38-latek zaczął się szarpać i próbował uciec.

Ostatecznie został obezwładniony i przekazany przybyłym na miejsce policjantom. Wartość skradzionego alkoholu oszacowano na ponad 150 złotych.

38-letni mieszkaniec Stalowej Woli został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz kierowania gróźb wobec pracownika ochrony.

Podczas sprawdzania jego danych wyszło na jaw, że mężczyzna był poszukiwany. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej wydano nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności, między innymi za znieważenie funkcjonariuszy.

W związku z nowymi zarzutami mężczyzna będzie oczekiwał na rozstrzygnięcie sprawy w zakładzie karnym.

Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Stalowa Wola