Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 maja 2026

Ukradł alkohol i pobił pracownika ochrony

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 21-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież rozbójniczą i naruszenie nietykalności cielesnej pracownika ochrony. Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów przy ul. Okulickiego.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na początku kwietnia dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał zgłoszenie o bójce dwóch mężczyzn na terenie jednego z osiedli. Na miejsce skierowano patrol, który ustalił okoliczności zdarzenia.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, pracownik ochrony zauważył klienta wychodzącego ze sklepu z nieopłaconym alkoholem. Gdy próbował go zatrzymać, mężczyzna stał się agresywny. Doszło do szarpaniny, podczas której ochroniarz został uderzony i przewrócony na ziemię. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Skradziony alkohol o wartości ponad 300 złotych został odzyskany.

Poszkodowany ochroniarz trafił do szpitala na badania.

Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego. W toku prowadzonych czynności ustalili, że związek ze zdarzeniem może mieć 21-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Funkcjonariusze namierzyli podejrzanego w Tarnobrzegu.

Mężczyzna został zatrzymany w czwartek (7 maja) i przewieziony do stalowowolskiej komendy. Usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony. Przyznał się do popełnienia tych czynów.

Prokurator zastosował wobec 21-latka dozór policyjny. Zgodnie z przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Żródło Policja Podkarpacka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
47-latek poszukiwany za oszustwa zatrzymany w Stalowej Woli
Stalowa Wola
47-latek poszukiwany za oszustwa zatrzymany w Stalowej Woli
Zasłużony proboszcz odchodzi na emeryturę
Stalowa Wola
Zasłużony proboszcz odchodzi na emeryturę
„Wieloryb” Teatru Na Moście
Stalowa Wola
„Wieloryb” Teatru Na Moście
OSP Charzewice z nowoczesną remizą. Były odznaczenia i poświęcenie sprzętu
Stalowa Wola
OSP Charzewice z nowoczesną remizą. Były odznaczenia i poświęcenie sprzętu
Spotkanie z poetką Iwoną Szetelą w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
Spotkanie z poetką Iwoną Szetelą w stalowowolskiej bibliotece
Ruszy przebudowa stacji uzdatniania wody w Katach
Jarocin
Ruszy przebudowa stacji uzdatniania wody w Katach
W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli
Stalowa Wola
W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli
Deszcz nie zatrzymał Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnościami
Stalowa Wola
Deszcz nie zatrzymał Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnościami
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu