Ukradł alkohol i pobił pracownika ochrony

Na początku kwietnia dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał zgłoszenie o bójce dwóch mężczyzn na terenie jednego z osiedli. Na miejsce skierowano patrol, który ustalił okoliczności zdarzenia.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, pracownik ochrony zauważył klienta wychodzącego ze sklepu z nieopłaconym alkoholem. Gdy próbował go zatrzymać, mężczyzna stał się agresywny. Doszło do szarpaniny, podczas której ochroniarz został uderzony i przewrócony na ziemię. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Skradziony alkohol o wartości ponad 300 złotych został odzyskany.

Poszkodowany ochroniarz trafił do szpitala na badania.

Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego. W toku prowadzonych czynności ustalili, że związek ze zdarzeniem może mieć 21-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Funkcjonariusze namierzyli podejrzanego w Tarnobrzegu.

Mężczyzna został zatrzymany w czwartek (7 maja) i przewieziony do stalowowolskiej komendy. Usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony. Przyznał się do popełnienia tych czynów.

Prokurator zastosował wobec 21-latka dozór policyjny. Zgodnie z przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Żródło Policja Podkarpacka