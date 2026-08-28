Uderzyła ratownika medycznego w twarz. 53-latka usłyszała wyrok

Interwencja w stalowowolskim hotelu

Do zdarzenia doszło w środę, 26 sierpnia, około południa. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli zostali skierowani do jednego z hoteli na terenie miasta.

Na miejscu zastali agresywną 53-letnią mieszkankę powiatu przemyskiego. Kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu. Podczas udzielania jej pomocy uderzyła jednego z ratowników medycznych ręką w twarz. Znieważyła go także, używając wobec niego obraźliwych słów.

Zatrzymanie i szybki wyrok

53-latka została zatrzymana i przewieziona do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze zdecydowali o zastosowaniu trybu przyspieszonego.

W piątek, 28 sierpnia, kobieta została doprowadzona do sądu. Usłyszała nieprawomocny wyrok. Sąd wymierzył jej karę grzywny w wysokości 250 stawek dziennych po 30 zł, czyli łącznie 7,5 tys. zł.

Ponadto 53-latka została obciążona kosztami postępowania sądowego. Ma również zapłacić poszkodowanemu ratownikowi 500 zł zadośćuczynienia, oficjalnie go przeprosić, a treść wyroku zostanie podana do publicznej wiadomości.

Policja: nie ma miejsca na agresję wobec osób niosących pomoc

Policja stanowczo przypomina, że nie ma przyzwolenia na agresję wobec ratowników medycznych i innych osób niosących pomoc. Sprawcy takich czynów muszą liczyć się z natychmiastową reakcją służb oraz konsekwencjami prawnymi.