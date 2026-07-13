Uderzył Peugeotem w słup i odjechał

Do zdarzenia doszło 7 lipca po godz. 16 na ul. Energetyków. Jak wynika ze zgłoszenia, kierowca Peugeota uderzył w przydrożny słup, a następnie odjechał.

Policjanci szybko ustalili, w którym kierunku oddalił się samochód. Podczas patrolu jednej z leśnych dróg zauważyli uszkodzonego Peugeota. Za kierownicą siedział 41-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Funkcjonariusze od razu wyczuli od niego alkohol.

Mężczyzna próbował jeszcze wprowadzić policjantów w błąd, podając fałszywe dane osobowe. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Na tym nie koniec problemów 41-latka. Policyjne sprawdzenie wykazało, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz prowadzenia auta mimo cofniętych uprawnień.

Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji. Za popełnione przestępstwa 41-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.