Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
olczyk
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 lipca 2026

Uderzył Peugeotem w słup i odjechał

41-letni mieszkaniec Stalowej Woli odpowie przed sądem za jazdę po alkoholu, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz kierowanie mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna po kolizji z przydrożnym słupem odjechał z miejsca zdarzenia, jednak długo nie cieszył się wolnością.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do zdarzenia doszło 7 lipca po godz. 16 na ul. Energetyków. Jak wynika ze zgłoszenia, kierowca Peugeota uderzył w przydrożny słup, a następnie odjechał.

Policjanci szybko ustalili, w którym kierunku oddalił się samochód. Podczas patrolu jednej z leśnych dróg zauważyli uszkodzonego Peugeota. Za kierownicą siedział 41-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Funkcjonariusze od razu wyczuli od niego alkohol.

Mężczyzna próbował jeszcze wprowadzić policjantów w błąd, podając fałszywe dane osobowe. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Na tym nie koniec problemów 41-latka. Policyjne sprawdzenie wykazało, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz prowadzenia auta mimo cofniętych uprawnień.

Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji. Za popełnione przestępstwa 41-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stefan walczy o sprawność, a policja szuka sprawcy
Stalowa Wola
Stefan walczy o sprawność, a policja szuka sprawcy
70-lecie LZS Bukowa Jastkowice. Piknik sołecki przyciągnął mieszkańców
Pysznica
70-lecie LZS Bukowa Jastkowice. Piknik sołecki przyciągnął mieszkańców
Pijany 34-latek na hulajnodze potrącony na przejściu w Agatówce
Zaleszany
Pijany 34-latek na hulajnodze potrącony na przejściu w Agatówce
Jest przetarg na budowę zbiornika retencyjnego w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Jest przetarg na budowę zbiornika retencyjnego w Stalowej Woli
Jacek Skrzeszewski brązowym medalistą mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski brązowym medalistą mistrzostw Polski
„Y” wypiera „R” z „RST”
Stalowa Wola
„Y” wypiera „R” z „RST”
W hołdzie bestialsko pomordowanym
Jarocin
W hołdzie bestialsko pomordowanym
Niebo płakało nad ofiarami...
Stalowa Wola
Niebo płakało nad ofiarami...
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu