Uczniowie z PSP nr 3 w Nisku świętowali Dzień Nauki Polskiej

Tego dnia sale lekcyjne zamieniły się w małe laboratoria i pracownie doświadczalne. Na przygotowanych stanowiskach można było zobaczyć efektowne reakcje chemiczne, proste modele wyjaśniające prawa fizyki, zagadki matematyczne oraz doświadczenia z zakresu biologii. Kolorowe eksperymenty i widowiskowe pokazy przyciągały uwagę zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.

Co ważne, w rolę przewodników po świecie nauki wcielili się uczniowie starszych klas. Pod czujnym okiem nauczycieli tłumaczyli młodszym kolegom i koleżankom zasady przeprowadzanych doświadczeń, zachęcali do zadawania pytań i wspólnego wyciągania wniosków. Nie brakowało dyskusji, prób samodzielnego interpretowania wyników i łączenia obserwacji z wiedzą poznawaną na lekcjach.

Wśród odwiedzających kolejne stanowiska była również Monika Pasek, Sekretarz Gminy i Miasta Nisko. Z zainteresowaniem przyglądała się pokazom i chętnie rozmawiała z uczniami o ich doświadczeniach.

Jak podkreślają organizatorzy - nauczyciele PSP nr 3 - wydarzenie miało nie tylko uatrakcyjnić szkolne obchody święta, ale przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do samodzielnego odkrywania świata i rozwijania ciekawości. Dzień Nauki Polskiej w Nisku pokazał, że nowoczesna edukacja to nie tylko podręcznik i tablica, lecz także eksperyment, współpraca i nauka poprzez działanie.