Adamietz
Nisko 25 lutego 2026

Uczniowie z PSP nr 3 w Nisku świętowali Dzień Nauki Polskiej

W czwartek, 5 lutego, w murach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku odbyły się obchody Dnia Nauki Polskiej. Szkolne święto było okazją do przypomnienia dorobku polskich badaczy, ale przede wszystkim do pokazania uczniom, że nauka może być pasjonującą przygodą.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tego dnia sale lekcyjne zamieniły się w małe laboratoria i pracownie doświadczalne. Na przygotowanych stanowiskach można było zobaczyć efektowne reakcje chemiczne, proste modele wyjaśniające prawa fizyki, zagadki matematyczne oraz doświadczenia z zakresu biologii. Kolorowe eksperymenty i widowiskowe pokazy przyciągały uwagę zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.

Co ważne, w rolę przewodników po świecie nauki wcielili się uczniowie starszych klas. Pod czujnym okiem nauczycieli tłumaczyli młodszym kolegom i koleżankom zasady przeprowadzanych doświadczeń, zachęcali do zadawania pytań i wspólnego wyciągania wniosków. Nie brakowało dyskusji, prób samodzielnego interpretowania wyników i łączenia obserwacji z wiedzą poznawaną na lekcjach.

Wśród odwiedzających kolejne stanowiska była również Monika Pasek, Sekretarz Gminy i Miasta Nisko. Z zainteresowaniem przyglądała się pokazom i chętnie rozmawiała z uczniami o ich doświadczeniach.

Jak podkreślają organizatorzy - nauczyciele PSP nr 3 - wydarzenie miało nie tylko uatrakcyjnić szkolne obchody święta, ale przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do samodzielnego odkrywania świata i rozwijania ciekawości. Dzień Nauki Polskiej w Nisku pokazał, że nowoczesna edukacja to nie tylko podręcznik i tablica, lecz także eksperyment, współpraca i nauka poprzez działanie.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

