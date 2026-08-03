Uczniowie z gminy Bojanów będą mieli dostęp do świeżej wody. Szkoły zyskają nowe poidełka

Gmina Bojanów otrzymała na ten cel 10 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż dystrybutorów wody w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowie oraz Zespole Szkół w Bojanowie.

Nowe urządzenia mają zachęcać uczniów do częstszego sięgania po wodę zamiast słodzonych napojów i pomóc w budowaniu zdrowych nawyków. Dostęp do czystej wody pitnej w szkołach ma być prostym sposobem na wspieranie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

Inwestycja ma także wymiar ekologiczny. Korzystanie z wody z poidełek pozwoli ograniczyć liczbę plastikowych butelek i jednorazowych opakowań, a tym samym zmniejszyć ilość produkowanych odpadów.

Samorząd podkreśla, że takie działania mają nie tylko poprawić komfort uczniów, ale również zwiększać świadomość ekologiczną młodego pokolenia i uczyć odpowiedzialnych nawyków na przyszłość.