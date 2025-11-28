Uczniowie RCEZ w Nisku zdobywają doświadczenie zawodowe w Irlandii

Podczas stażu młodzież wykonuje przede wszystkim zadania związane z naprawą i modernizacją sprzętu komputerowego. Praca w środowisku międzynarodowym pozwala im rozwijać nie tylko umiejętności techniczne, ale także podnosić kompetencje językowe - zwłaszcza w zakresie języka angielskiego.

Mobilność odbywa się w terminie od 17 listopada do 12 grudnia 2025 r., a partnerem projektu jest organizacja Your International Training z siedzibą w Mallow. Uczniowie mieszkają u irlandzkich rodzin, co dodatkowo sprzyja poznawaniu kultury oraz praktycznej nauce języka.

Nad bezpieczeństwem i organizacją pobytu młodzieży czuwają opiekunowie. W pierwszych tygodniach rolę tę pełni wychowawczyni klasy 4D, Agnieszka Olko, a następnie zastąpi ją Grzegorz Maziarz.

Projekt stanowi część programu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i otwiera przed uczniami RCEZ nowe perspektywy rozwoju zawodowego.

Fot. RCEZ w Nisku